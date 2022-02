Auf der Spur der PCR-Tests

Fragen und Gerüchte um den falsch-positiven und den späteren negativen PCR-Test von Verena Dunst kursieren nach wie vor. Dabei hätte es die Aufregung um die Präsidentin ohne die Landtagssitzung am Donnerstag der Vorwoche wohl gar nicht gegeben.

So kam es aber zur bereits bekannten Geschichte: Ein positiver Corona-Test sorgte für den üblichen Absonderungsbescheid – doch einen Tag danach trat Dunst mit negativem Ergebnis am frühen Sitzungs-Nachmittag überraschend im Landtag an. Gerade rechtzeitig, meinen Kritiker, da die SPÖ wegen der Infektionen von Roland Fürst und Gerhard Hutter dezimiert war und bei einzelnen Abstimmungen eine Pattstellung mit der Opposition drohte. „Der ganze Tag war grenzwertig“, beschreibt ein Mandatar die Stimmung im Saal. Klarerweise sehen ÖVP, Grüne und FPÖ aus mehreren Gründen eine schiefe Optik.

Im Gespräch mit der BVZ verteidigt sich Dunst: „Ich teste sozusagen rund um die Uhr und am Sitzungstag bin ich auch erst losgefahren, als die Absonderung aufgehoben wurde. Wenn es angesichts des negativen Tests vorbei ist, habe ich als Präsidentin dem Landtag beizuwohnen.“

Aber wie kam es überhaupt zum positiven Corona-Nachweis? Als das Ergebnis ihres PCR-Tests vom Dienstag am Mittwochnachmittag noch ausständig war, bat Dunst eine Mitarbeiterin, in der Apotheke nachzufragen. Dort vermittelte man an das Labor weiter: Der Test der Präsidentin sei in einer Charge mit positiven Ergebnissen und müsse noch einmal kontrolliert werden, hieß es schließlich.

Als dann bei Dunst ebenfalls ein positives Ergebnis eintrudelte, machte sie ganze acht Antigen-Tests am Stück, die allesamt negativ ausgefallen seien. Ein weiterer, behördlich angeordneter Test habe schlussendlich am Donnerstag Klarheit gebracht. Schuldzuweisungen liegen ihr aber fern, betonte Dunst. Gegenüber der BVZ wurde auch in der betreffenden Apotheke bestätigt, dass falsch- positive Tests vorkommen können und bei Anfragen immer wieder an die Labor-Hotline verwiesen werde.

Noch ein Thema stand im Raum – bedeutet ein positiver PCR-Test doch fünf Tage Absonderung ohne Abstriche. Nicht ganz, wie auf BVZ-Anfrage seitens der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Güssing aufgeklärt wird: Nachdem der weitere, behördliche PCR-Test negativ war, „wurde die Absonderung ordnungsgemäß aufgehoben“, so Bezirkshauptfrau Nicole Wild in einem schriftlichen Statement: „Dabei handelt es sich nicht um eine ,Freitestung‘, sondern eben um die Abklärung eines möglicherweise falschen PCR-Testergebnisses.“

Zumindest für die ÖVP ist das Thema „noch nicht abgehakt“, man verlangt die Offenlegung aller Unterlagen. Bleibt doch auch die Frage, ob das Testergebnis beschleunigt wurde. Keinesfalls, sagen dazu die Beteiligten.