ÖVP Burgenland entsendet Philipp Kohl in den Bundesrat

Dies beschloss der Landesparteivorstand am Montag, teilte Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Pressekonferenz mit. Er selbst stellt sich am 13. Jänner 2024 beim Landesparteitag der Wiederwahl - dieser Termin wurde ebenfalls beschlossen.

Der 42-jährige Kohl stammt aus Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf), ist ausgebildeter Sozialpädagoge für Kinder und Jugendliche und war in diesem Bereich zehn Jahre lang tätig. Außerdem arbeitete er in der Wirtschaftskammer und war zuletzt im ÖAAB angestellt. Die nunmehrige Bestellung sei eine „große Verpflichtung“ gegenüber den Menschen im Burgenland und vor allem seiner Heimatregion, meinte der neue Bundesrat. Als solcher will er unter anderem die Arbeit von Hirczy fortsetzen und sich etwa für die Lehre einsetzen.

Das Südburgenland erlebe noch immer eine „gefühlte Vernachlässigung“, stellte Kohl fest. So hätte etwa die „Zerschlagung“ bisheriger Taxi- und Bus-Verbindungen eine „starke Verschlechterung“ gebracht. Auch durch die „Einschränkungen“ im Krankenhaus Güssing sowie durch Pensionierungen von Hausärzten würde die Gesundheitsversorgung „nicht einfacher“. „Es braucht einen Richtungswechsel“, betonte Kohl und kündigte als erstes Sprechtage für die Bevölkerung in den zwölf Gemeinden des Bezirks Jennersdorf an.

Auf Tour durch das Burgenland ist aktuell auch der Landesparteichef. Sagartz erklärte, auf dieser bereits 19 Orte besucht zu haben. Bei dieser gehe es darum, Meinungen abzufragen und die ÖVP zu positionieren, so Sagartz. „Ich stelle mich der Wiederwahl und werde weiterhin alles tun, um einen Richtungswechsel im Burgenland herbeizuführen“, kündigte er den Landesparteitag an. Wie bekannt, wird er nicht mehr für das Europaparlament kandidieren. Über die weiteren Schritte werde man zeitgerecht informieren, erklärte er.

Kritik übte er einmal mehr an der „Baulandsteuer“ des Landes, zu der kürzlich die ersten Informationsschreiben an die Betroffenen gingen. Die „Abzocke“ beginne nun, die ÖVP werde aber „weiterhin alles tun, um die ungerechte Steuer zu bekämpfen“, betonte Sagartz.