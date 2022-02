„Kräfte bündeln gegen den Krebs“

Anlässlich des Welt-Krebstages wurde daran erinnert, dass jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen in Europa an Krebs sterben, im Burgenland erkranken jährlich 1.300 Menschen. Es gibt aber auch Hoffnung und Perspektiven – diese soll ein europaweiter Aktionsplan bringen, der im Sonderausschuss zur Krebsbekämpfung erarbeitet wurde. Die Inhalte und Vorhaben diskutierte Europa-Abgeordneter Christian Sagartz nun mit Petra Georg, der klinischen Leiterin von MedAustron, und Peter Liese, dem gesundheitspolitischen Sprecher der EVP.

Letzterer wurde live in die Runde zugeschaltet; generell wurde das Online-Gespräch im Eisenstädter ÖVP-Haus im professionellen Stil produziert – moderiert von Bettina Blumenthal im extra eingerichteten Studio mit jeder Menge Technik, mehreren Mitarbeitern und unter der Regie von Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas, Eisenstadts Vize Istvan Deli und dem ehemaligen Direktor der Politischen Akademie, Dietmar Halper.

Persönliche Schicksale, gemeinsame Kraftanstrengung

Auch von eigenen Erlebnissen in Familie und Freundeskreis berichteten die Gesprächsteilnehmer oder – in einem Video-Beitrag – auch VP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz. Für Christian Sagartz ist der Einsatz für gemeinsame Initiativen ebenfalls ein persönliches Anliegen, wie er betonte. Begleitende Psychotherapie für Patientinnen und Patienten, Unterstützung im Alltag und Digitalisierung und Vernetzung in der Forschung stehen dabei im Fokus.

„Die Diagnose Krebs ist niederschmetternd und verändert den Blick auf das eigene Leben dramatisch. Es ist dringend notwendig, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, während der Behandlung und vor allem danach“, fordert Sagartz Rahmenbedingungen für die Unterstützung und auch regionale Aktivitäten.

Als Beispiel nennt er das Forschungs- und Behandlungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt, also „vor der Haustür“ des Burgenlandes. „Mit Ionentherapie gelingt es uns, Tumorzellen gezielt zu zerstören und das Gewebe rundherum zu schonen. Davon profitieren Patientinnen und Patienten in mehrfacher Hinsicht“, gab Petra Georg Einblick in die Strahlentherapie. Zwischen 500 und 800 Menschen werden jährlich bei MedAustron behandelt.

EVP-Gesundheitssprecher Peter Liese appellierte in seinen Statements zunächst an jeden Einzelnen, Risikofaktoren zu verringern und auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Die Europäische Union hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 drei Millionen Leben zu retten. „Im Sonderausschuss haben wir uns daher mit allen Aspekten befasst – von der Prävention über Früherkennung bis hin zur Palliativ-Medizin. Im Zentrum steht die Frage, was die europäische Zusammenarbeit dafür leisten kann“, so Liese.

Und auch hier sollen sämtliche Bereiche abgedeckt werden: Von rechtlichen Voraussetzungen (etwa für Behandlungen im Ausland) bis hin zur gezielten Forschung, der man „den roten Teppich ausrollen“ will. Denn: Gerade durch die mRNA-Technologie im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen erwarte man in naher Zukunft auch in der Krebstherapie „Durchbrüche, auf die wir sonst noch zehn oder 15 Jahre gewartet hätten“.