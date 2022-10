ÖVP-Parteivorstand gibt grünes Licht für Personalwechsel

Werbung

Den Rückzug als Zweiter Landtagspräsident hat der Oberwarter ÖVP-Bürgermeister Georg Rosner am Montag offiziell bekannt gegeben. Im Anschluss an eine Sitzung des ÖVP-Landesparteivorstandes kommentierten Parteichef Christian Sagartz und Co. die Rochade. Wie berichtet, löst Rosner Josef Korpitsch als Vize-Obmann im Burgenländischen Müllverband ab. Sein Nachfolger im Landtag wird Hans Unger, Bürgermeister in Oberschützen, der Bildeiner Ex-Ortschef Walter Temmel übernimmt als Zweiter Landtagspräsident.

Wie Rosner betonte, will er sich nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Oberwarter Gemeinderat auf sein Bürgermeisteramt konzentrieren. Die Termine und Aufgaben seien schwer "unter einen Hut zu bringen" gewesen. Als Zweiter Landtagspräsident habe er deshalb teilweise nicht in dem Ausmaß unterwegs sein können, "wie ich mir das gewünscht hätte". Temmel werde sich künftig voll auf das Amt konzentrieren können. Dieser kündigte an, er werde sich als "Konsenspolitiker" für eine "transparente und bürgernahe" Politik einsetzen.

Hans Unger rückt als Kandidat mit den zweitmeisten Vorzugsstimmen aus dem Bezirk Oberwart bei der Landtagswahl 2020 als Abgeordneter in den Reihen der ÖVP nach. Die Personalveränderungen seien im Landesparteivorstand einstimmig angenommen worden, erklärte Landesparteiobmann Christian Sagartz. Offiziell soll der Wechsel im Rahmen des Budget-Landtags am 14. Dezember erfolgen. Rosner soll im BMV am 3. Dezember das Amt als neuer Obmann-Stellvertreter übernehmen.