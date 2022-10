Rosner verlässt den Landtag und soll Vize beim Müllverband werden

Werbung

Neue und bekannte Gesichter gibt es nach den Gemeinderatswahlen seitens der ÖVP an drei Positionen. Prominentester „Abschied“: Georg Rosner scheidet nach sieben Jahren aus dem Landtag aus und wird Obmann-Stellvertreter im Burgenländischen Müllverband (BMV). In dieser Funktion löst er wiederum den Mogersdorfer Bürgermeister Josef Korpitsch ab. Nach zehn Jahren soll es in dieser Funktion einen Wechsel geben. Dieser wird erst in der Verbands-Versammlung per Abstimmung offiziell bestätigt, ist nach der Nominierung seitens der Partei aber nur mehr Formsache.

Durch Rosners Landtags-Abgang wird zum einen das hohe Amt des Zweiten Landtagspräsidenten frei: Das wird künftig der langjährige ÖVP-Mandatar und ehemalige Bürgermeister von Bildein, Walter Temmel, bekleiden. Rosners freien Sessel im Landtag nimmt als Vertreter aus dem Bezirk Oberwart Hans Unger, Bürgermeister von Oberschützen, ein.

„Politisches Schwergewicht“ für den BMV

Die Änderungen wird ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz am Montag dem Landesparteivorstand vorschlagen. „Als Oberwarter Bürgermeister und künftiger Obmann-Stellvertreter im Müllverband wird sich Georg Rosner mit ganzer Kraft auf seine Aufgaben konzentrieren“, erklärte Sagartz vorab zur „personellen Weichenstellung“, die sich nach den Wahlen ergeben hat. Und: Als „politisches Schwergewicht“ sei Rosner die richtige Wahl für den Müllverband.

So sieht es auch Rosner selbst, der sich „als starker Partner der Gemeinden“ beim Mülllverband einbringen möchte. Sein Landtags-Nachfolger Hans Unger konnte schon bei der letzten Landtagswahl die zweitmeisten Vorzugsstimmen nach Rosner aufweisen. Er will seine neue Aufgabe „als Sprachrohr der Region“ erfüllen; dem Amt als zweiter Landtagspräsident sieht auch Temmel mit Vorfreude entgegen.