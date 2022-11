Spenden für Krebshilfe Burgenland gesammelt

Werbung

Es war den beiden Politikerinnen ein Anliegen, nicht nur auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen, sondern auch Spenden für die Krebshilfe Burgenland zu sammeln. Insgesamt konnten bei der Charity-Aktion im Landhaus und beim Frauenkunsthandwerksmarkt in der Orangerie 3.340 Euro an Spenden für die Krebshilfe Burgenland gesammelt werden, um Betroffene in dieser belastenden Lebensphase kostenlos begleiten und unterstützen zu können.



Seit mehr als 20 Jahren trägt Pink Ribbon einen wesentlichen Beitrag zur Enttabuisierung von Brustkrebs bei. Tragende Säulen in der Kommunikation sind neben den Botschafterinnen auch Charity-Veranstaltungen und Spendensammelaktionen, die in erheblichem Maße dazu beitragen, die Themen Brustkrebsvorsorge und -früherkennung zu den Frauen zu tragen, die damit verbundene Auseinandersetzung mit dem Thema Brustkrebs zu fördern und Bewusstsein dafür zu schaffen.

„Bewusstseinsbildung ist eine wichtige Maßnahme im Rahmen der Präventionsarbeit. Es war für uns aber auch selbstverständlich, dass wir auch heuer wieder mit der Pink Ribbon Spendenbox im Landhaus und dem Glücksrad beim Frauenkunsthandwerksmarkt ein Zeichen setzen, die Wichtigkeit der Vorsorge in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig Spenden für die Krebshilfe Burgenland sammeln“, betonen LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landtagspräsidentin Verena Dunst.