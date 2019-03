Im Bundesland gebe es sechs bis sieben solcher Fälle, sagte Doskozil am Mittwochnachmittag am Rande eines Termins mit der niederösterreichischen Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in Wien. Das Thema war zuvor vom NÖ Armutsnetzwerk und dem St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler aufgegriffen worden (siehe hier) .

Wichtiger wäre es, die Asylverfahren zu verkürzen, betonten beide Landeshauptleute. Gebe es einen positiven Bescheid, gehe es darum, die Menschen auch in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Negativ beschiedene Fälle seien abzuschieben, so Doskozil.