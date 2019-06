Landesgeschäftsführer Christian Dax bekommt Verstärkung von Roland Fürst. Ex-LBL-Mann Gerhard Hutter tritt für die SPÖ an.

Wie die BVZ bereits berichtete, gibt die Landes-SPÖ derzeit im Rahmen einer Pressekonferenz eine personelle Neuerung bekannt. In einer Sitzung des Parteivorstandes wurde beschlossen, dass Landesgeschäftsführer Christian Dax mit Roland Fürst einen zweiten Geschäftsführer zur Seite gestellt bekommt. Das neue SPÖ-Duo kümmert sich in den kommenden Monaten um die Ausrichtung des Nationalrats- und Landtagswahlkampfs.

Schon vorab gab es Gerüchte um die Personal-Neuerung, die nun offiziell gemacht wurde. Der frühere Gemeinderat und Nationalrats-Kandidat Roland Fürst aus Bad Sauerbrunn war bis zuletzt als Departmentleiter für Soziale Arbeit an der FH Burgenland tätig.

Eine zweite Überraschung bringt die Pressekonferenz ebenfalls: Der ehemalige LBL-Mandatar und Bad Sauerbrunner Bürgermeister Gerhard Hutter tritt für die SPÖ zur Wahl an.

Hutter wird auch ab sofort den SPÖ-Klub im Landtag verstärken.

Doskozil: „Öffnung der Partei“

Zu den personellen Neuerungen sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Mir ist klar, dass das ein komplett neuer Weg ist und vielleicht auch für Diskussionen sorgen wird. Aber für mich ist das ein Zeichen der Öffnung, dass auch andere Meinungen, die jenen der Partei nahekommen, zugelassen werden.“ Mit Gerhard Hutter habe es, so Doskozil, auch in der Vergangenheit bereits eine gute Gesprächsbasis gegeben, weshalb man sich zur Zusammenarbeit im Landtag entschlossen habe.

Hutter wird als unabhängiger Abgeordneter Teil des SPÖ-Klubs im Landtag. Als Bürgermeister bleibt er weiterhin mit der „LiBS“ (Liste Bad Sauerbrunn) aktiv, mit der er auch zur nächsten Gemeinderatswahl antreten will. Bei der Landtagswahl im Jänner 2020 wird er auf der SPÖ-Liste antreten. Hutter, der Ende Februar die von Manfred Kölly angeführte Liste Burgenland (LBL) verlassen hat, nannte ebenfalls das gute Verhältnis zu SPÖ-Chef Doskozil als einen der Gründe für die künftige Kooperation. „Einer der Hauptgründe ist: Mir liegt viel daran, dass der Landeshauptmann auch weiter Hans Peter Doskozil heißt“, so Hutter.

Doppel-Spitze für zwei Wahlkämpfe

Den zweiten Überraschungs-Coup gibt es ebenfalls mit einem Bad Sauerbrunner: Roland Fürst ist seit 35 Jahren SPÖ-Mitglied, war Anfang der 1990er-Jahre kurz im grünen Landesvorstand und sorgte mit seinen Kommentaren zu politischen Themen auch immer wieder für Gesprächstoff. Neben dem Klimaschutz nennt er die aktuellen Vorhaben der Landes-SPÖ als Beweggrund, das Angebot angenommen zu haben: „Im Burgenland ist derzeit etwas im Gange, das erinnert mich an Bruno Kreisky. Der Mindestlohn oder die Anstellung pflegender Angehöriger sind für mich Projekte, die weit über das Land hinausgehen.“ Auch in Fragen der Migration müsse die SPÖ offene Punkte ansprechen, so Fürst.

Als Departmentleiter an der Fachhochschule wird Fürst ab August karenziert, dann übernimmt er mit Dax die SPÖ-Geschäftsführung im Duo. Dax wird sich um die Ausrichtung des Landtagswahlkampfes kümmern, Fürst um die Kommunikation mit Schwerpunkt Nationalratswahl, heißt es.