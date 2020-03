In einem Schreiben an Bundeskanzler Kurz und Außenminister Schallenberg machte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun auf die "dramatischen Auswirkungen" der neuen Bestimmung aufmerksam: Heute, Freitag, ist in Ungarn ein Beschluss des Nationalen Zentrums für Volksgesundheit in Kraft getreten, der unter anderem vorsieht, dass sich auch ungarische Staatsbürger, bei denen kein COVID-19-Verdacht besteht, in 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Dies betrifft somit alle ungarischen Arbeitskräfte, die zu ihrem Arbeitsplatz ins Burgenland pendeln.

„Das Burgenland ist von dieser Regelung massiv negativ betroffen, weil wir damit zumindest für die nächsten zwei Wochen dringend erforderliches Personal verlieren – besonders im Gesundheits- und Pflegebereich“, so Doskozil, der zu einer bilateralen Lösung des Problems drängt.

Ausnahme für Grenzregion gefordert

Doskozil in seinem Schreiben: "Das Land Burgenland befindet sich als Grenzregion in einer besonderen Lage. Es gibt

gerade mit dem Nachbarstaat Ungarn eine sehr enge Verflechtung in den Bereichen Wirtschaft und Beschäftigung. ln vielen Wiftschaftsbereichen gibt es schon traditionell einen hohen Anteil an Arbeitskräften aus Ungarn.

Diese Verflechtung betrifft auch einen Bereich, der zur Bewältigung der Krise von ganz besonderer Bedeutung ist: den gesamten Gesundheits- und Pflegebereich. Der Betrieb in unseren Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, auch die 24-Stunden- Betreuung kann ohne medizinisches Personal, ohne Pflegekräfte und Betreuerinnen aus Ungarn nicht im erforderlichen Ausmaß aufrechterhalten werden."

Doskozil ersucht den Bund, mit den Verantwortungsträgern in Ungarn "zumindest für die Grenzregionen beziehungsweise für Arbeitskräfte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Ausnahmeregelung zu erzielen". In dieser Angelegenheit hat Doskozil bereits auch selbst Gespräche in Land und Bund geführt - nur drei Tage nach der Rückkehr aus Deutschland, wo sich Doskozil, wie berichtet, seiner dritten Stimmband-Operation unterzogen hat, ist der Landeschef damit bereits im Hintergrund im Krisen-Einsatz.