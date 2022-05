Doskozil: Mit Umfrage-Hoch zum Parteitag

Werbung

Wenn Hans Peter Doskozil am Samstag in Oberwart vor 1.500 Funktionärinnen und Funktionären zu seiner ersten Wiederwahl als SPÖ-Chef antritt, kann er auf starke Werte verweisen: Eine aktuelle Umfrage des Hajek-Institutes im Auftrag der SPÖ beschert die Absolute und in der theoretischen Direktwahl großen Abstand für Doskozil.

Beim Parteitag werden Bundes-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Ex-Kanzler Christian Kern und viele mehr mitfeiern.

Wie andere in der Umfrage abgeschnitten haben und wie die Nationalratswahl ausgehen würde, seht ihr hier:

Frage zur Meinung von Politiker*innen österreichweit Foto: BVZ-Grafik/M. Prisching

Frage zur Nationalratswahl Foto: BVZ-Grafik/M. Prisching

Frage zur Entwicklung des Burgenlands Foto: BVZ-Grafik/M. Prisching

Die Frage zur Landtagswahl 2022 Foto: BVZ-Grafik/M. Prisching