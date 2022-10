SPÖ feiert ihren Sieg, ÖVP will nach vorne schauen

Werbung

Die SPÖ Burgenland hat am Montag nach den Bürgermeister-Stichwahlen weiter ihren "historischen Wahlsieg" bejubelt. Sie stellt nun insgesamt 95 der 171 Bürgermeister, das sind zwei mehr als nach dem bisher besten Ergebnis aus dem Jahr 2002. "Unsere Erwartungen, die sehr hoch gesteckt waren, wurden übertroffen", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst bei einer Pressekonferenz. Die SPÖ hatte acht der zwölf Stichwahlen für sich entschieden.

Der Abstand zur ÖVP, die drei Stichwahlen gewann und insgesamt bei 71 Ortschefs hält, habe sich vergrößert. "Die SPÖ war noch nie so stark in den Kommunen vertreten", meinte Fürst. Um "nichts an PS zu verlieren", wollen sich die burgenländischen Sozialdemokraten organisatorisch und personell weiterentwickeln. Es soll wieder eine eigene Parteischule eingerichtet werden, in der Funktionäre diverse Module und Seminare absolvieren können und auf die Aufgaben in den Gemeinden vorbereitet werden. Details sollen Anfang 2023 präsentiert werden.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe die Stichwahlen von Leipzig aus verfolgt, wo er sich "sehr gut" von seiner fünften Kehlkopf-Operation erhole. Von der ÖVP forderte Fürst, die "destruktive Oppositionspolitik" zu beenden.

Insgesamt stellt die SPÖ nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 1.623 Gemeinderäte - um 323 mehr als die ÖVP, hielt Erich Trummer, Präsident des burgenländischen Gemeindevertreterverbandes (GVV), fest. In 84 Gemeinden habe die SPÖ eine absolute Mandatsmehrheit. Außerdem sei die Partei weiblicher geworden. Sie stelle elf der 17 Bürgermeisterinnen - drei mehr als bisher, meinte Trummer. Das Durchschnittsalter der roten Ortschefs sei auf rund 52 Jahre gesunken. Durch die neuen absoluten Mehrheiten ergebe sich in neun Gemeinden die Möglichkeit, den Mindestlohn von 1.700 Euro netto einzuführen. Dort habe die ÖVP das Vorhaben in der Vergangenheit blockiert, so Trummer.

Enttäuschte ÖVP geht auf Tour durchs Land

Bei der ÖVP Burgenland war die Enttäuschung über die Ergebnisse der Bürgermeister-Stichwahlen am Montag groß. Dass die Volkspartei nur drei der zwölf Gemeinden für sich entscheiden konnte, während die SPÖ gleich acht holte und sich in einem Ort eine Liste durchsetzte, sei "nicht erfreulich", betonte Landesparteiobmann Christian Sagartz vor Journalisten. Er will nun durchs Land touren und sich bei Sprechtagen den Fragen, Anliegen und der Kritik der Bevölkerung stellen.

Bis Weihnachten werde es in jedem Bezirk einen Sprechtag geben, kündigte Sagartz an. Außerdem sind Planungsgespräche mit den ÖVP-Vertretern in den Gemeinden geplant, bei denen über organisatorische Unterstützung, Potenziale in den Orten, zentrale Themen und strukturelle Fragen diskutiert werden soll. Ab Mitte November bietet die Volkspartei ihren Mandataren Seminare der Kommunalakademie an.

Bei den Stichwahlen am Sonntag seien die Entscheidungen in vielen Gemeinden sehr knapp ausgefallen, teilweise hätten wenige Stimmen den Ausschlag gegeben, hielt Sagartz fest. Die ÖVP halte jetzt bei 1.300 Gemeinderäten und 71 Bürgermeistern - dass der Abstand zur SPÖ größer geworden sei, "kann für mich aber nicht erfreulich sein", so der Landesparteiobmann. Neben globalen Krisen und der SPÖ-Alleinregierung im Land hätten die Diskussionen rund um die öffentlich bekannt gewordenen Aussagen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid die Situation für die ÖVP Burgenland zusätzlich erschwert. "Die haben uns nicht gut getan", meinte Sagartz.

Das Gesamtergebnis der Gemeinderatswahlen ist für den Landesparteiobmann aber trotzdem zufriedenstellend. Nach dem Rekordergebnis 2017 habe man zwar wieder etwas verloren, aber dennoch ein "stabiles Ergebnis" abgeliefert.

In einer Gemeinde, in der sich der amtierende ÖVP-Bürgermeister knapp durchgesetzt hat, gab es am Sonntag Verwirrung um den Wahlschluss, bestätigte die Landeswahlbehörde einen Bericht des ORF Burgenland. In Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf), wo Andreas Kacsits 50,6 Prozent der Stimmen erzielte, sei durch einen Softwarefehler eine falsche Uhrzeit auf die amtliche Wahlinformation gedruckt worden. Dort stand, dass die Wahllokale um 16.00 Uhr schließen, eigentlich hatte die Gemeindewahlbehörde aber 15.00 Uhr als Wahlschluss festgelegt. Ein paar Wähler sind laut ORF deshalb am Sonntag vor verschlossenen Türen gestanden.