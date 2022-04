Burgenland-Arbeitsmarkt trotzt den Krisen

Werbung

Überraschend war in den letzten Monaten und Jahren vieles. Die Corona-Pandemie, die Teuerungswelle, der Ukraine-Krieg. und – wie berichtet – ein deutlicher Anstieg der Firmeninsolvenzen. Eigentlich das perfekte Rezept für eine Krise, die nächste Überraschung ist aber eine positive: Die Arbeitslosigkeit im Burgenland ist mit 6,3 Prozent (Stand: März) so gering wie seit März 1981 nicht mehr.

Foto: BVZ

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Burgenland ist in seinem jüngst veröffentlichten Jahresbericht 2021 sowie März-Bericht 2022 entsprechend euphorisch, warnt aber auch: „Die wirtschaftlichen Aussichten sind aufgrund des Ukraine Kriegs aber unsicher“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Weiteres großes Fragezeichen für sie bleibt der Fachkräftemangel.

Aber das größte Fragezeichen von allen: Wie kommt es zu derart guten Zahlen in so einer angespannten globalen Situation? Hier verweist das AMS auf die Kurzarbeit, bei der 1.726 mit 92 Millionen Euro unterstützt wurden, sowie Umschulungs- und Beratungsoffensive (45 Millionen).

Außerdem gab es mit 127.000 auch eine Rekord-Zahl bei Vermittlungsvorschlägen, ein Sonderprogramm für Langzeitarbeitslose konnte auch deren Anzahl deutlich senken (siehe Grafik). Die Arbeitslosenversicherung kostete das AMS im Vorjahr 135 Millionen Euro.

Doskozil: „Nächste Etappe: Energieunabhängigkeit“

Dazu kommt die Marktlage in gewissen Branchen: Im Tourismus gab es den größten Rückgang an Arbeitslosen und den höchsten Zuwachs an freien Stellen. Danach folgen – trotz gestiegener Kosten – die Baubranche und der Handel. Auf Bezirksebene ist der Rückgang vor allem in Güssing und Jennersdorf groß, 31 Prozent weniger Arbeitslose ist über dem Landesschnitt (26 Prozent).

Diese Zahlen sind für Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann auch ein Erfolg der Landes-Unternehmensbeteiligungen. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigen sie, „dass im Burgenland nicht nur eine arbeitnehmerfreundliche Politik gemacht wird, sondern man auch auf den Standort schaut.“

Die Corona-Maßnahmen des Landes hätten gegriffen, jetzt gehe es um die nächste Etappe: „Den Standort dadurch zu stärken, dass wir das Burgenland in die Unabhängigkeit von Gas und Ölimporten führen.“