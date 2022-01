AMS rechnet 2022 mit leichtem Rückgang der Arbeitslosen

Die Prognosen für heuer seien trotz Omikron zuversichtlich. "Für 2022 deutet alles darauf hin, dass es neuerlich wirtschaftlich ein sehr gutes Jahr wird", so Sengstbratl. Die Herausforderung bleibe aber die hohe Zahl an Langzeitbeschäftigungslosen, wobei man etwa mit der Initiative Sprungbrett gegensteuert.

"Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar, da wir seit Mai 2021 rückläufige Zahlen haben." Ein weiteres wichtiges Thema sei der Fachkräftemangel, dem man mit einem Qualifizierungsschwerpunkt begegne. 2022 stehen dem AMS Burgenland Fördermittel in der Höhe von rund 48,5 Mio. Euro, ohne Kurzarbeit, zur Verfügung.

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 9.080 Personen arbeitslos (-17 Prozent im Vergleich zu 2020). Zusätzlich waren 1.837 Personen in Schulung (+14 Prozent). Für Stabilität am Arbeitsmarkt habe die Kurzarbeit beigetragen, das Fördervolumen betrug in diesem Bereich 92 Mio. Euro.

Im Jahresdurchschnitt gab es im Burgenland 108.636 Beschäftigte. Fast 12.000 Stellen wurden dem Arbeitsmarktservice neu gemeldet. 32.400 Leistungsanträge wurden erledigt, vorwiegend für Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, dies bedeutet einen Anstieg um 8 Prozent im Vorjahresvergleich.