Rund um negative Rückmeldungen seitens der Netz Burgenland auf Ansuchen einiger PV-Dachanlagen-Werber (die BVZ hat berichtet), ließ nun Energie Burgenland (EB)-Vorstandsdirektor Stephan Sharma aufhorchen. Als Gast bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von Neusiedl am See sah sich der Top-Manager mit der Anfrage konfrontiert, warum Dachflächen in Gemeinden nicht bewilligt werden. Sharma sprach von einem „Kommunikationsproblem“ und dass sich „alle noch einmal melden“ könnten.

Die Ablehnungen würden Anträge „im klein- und mittelständischen Unternehmensbereich“ für Anlagen mit einer Leistung von über 20 kWp betreffen, wie EB-Sprecher Jürgen Schwarz gegenüber der BVZ präzisierte. Die Begründung: eine Überlastung des Netzes, dieses müsse erst ausgebaut werden (voraussichtlich 2029).

„Juristisch gesehen die richtige Antwort“, so Schwarz, es gebe „einen gesetzlichen Auftrag, die Netzsicherheit möglichst hoch zu gewährleisten.“

EB-Vorstand Stephan Sharma setzt bei Dach-Anlagen auf Gesprächsbereitschaft. BVZ

Aus Unternehmersicht sei man aber an Lösungen interessiert – um individuelle zu finden, biete man nun daher jenen mit einer Absage an, sich zu melden und mit EB-Experten zusammenzusetzen. Eine Möglichkeit laut Schwarz: „Man speist nicht mehr als 20 kWp ins öffentliche Netz ein und reguliert die Überproduktion eben über den Eigenverbrauch.“

Kritik: Profiteure sind Großgrundbesitzer

Für Unmut hatte mancherorts auch die Auswahl der Eignungszonen für PV-Freiflächen gesorgt. Profiteure seien Großgrundbesitzer, allen voran die Esterhazy-Stiftung, beklagten etwa die Grünen. Man verhandle „mit Großen genauso wie mit einzelnen Landwirten“, betonte Schwarz, die Verteilung von Grundeigentum sei im Land „historisch gewachsen“, es wäre daher „unwahrscheinlich“ gewesen, etwa „nicht mit Esterhazy zu verhandeln“.