Das Thema Wohnen hat für Burgenländer in Zeiten der Pandemie und von Homeoffice an Wertigkeit zugelegt, wie die jährliche Wohnstudie der Erste Bank aufzeigt. 42 Prozent der Befragten geben an, dass Wohnen wichtiger geworden sei. Drei Viertel sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden – rund zehn Prozent mehr als 2020. Dabei spiele sicher der sehr hohe Eigentumsanteil von 77 Prozent eine Rolle, hob Andreas Kaim, Vorstand der s-Bausparkasse, hervor.

In die eigenen vier Wände wurde dennoch kräftig investiert. „Mehr als ein Viertel hat sich einfach neu eingerichtet, mehr als jeder Fünfte hat sozusagen das Haus renoviert. Ein Viertel hat eine neue Technik installiert und acht Prozent haben ausgebaut, beziehungsweise das Haus oder die Wohnung erweitert“, führte Georg Posch, Leiter der Erste Bank im Burgenland, aus.

Nachhaltigkeit beim Bauen und Wohnen sei 65 Prozent der Befragten sehr wichtig, so Posch: „Dass dies bereits in der Praxis Umsetzung findet, zeigt sich auch vermehrt bei aktuellen Finanzierungsprojekten.“

Kritisch sehen die Befragten die aus ihrer Sicht gestiegenen Wohnkosten. In die Höhe geschossen seien auch die Immobilienpreise, merkte Kaim an, nämlich statistisch gesehen um 20 Prozent, besonders im Raum Neusiedl und Oberwart.