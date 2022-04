Scheiblhofer eröffnet Heurigen im ehemaligen Gasthaus Scheck

Werbung

Erich Scheiblhofer macht Nägel mit Köpfen. Bevor nun am 6. Mai die große Eröffnung seines neuen Hotels „The Resort“ über die Bühne geht, eröffnete er in der Vorwoche klammheimlich den frisch modernisierten Heurigen „The Quarter“ in der Andauer Dorfmitte.

Das alte Dorfwirtshaus im Andauer Ortskern wurde restauriert und feierte vergangene Woche seine Eröffnung als „The Quarter“. Foto: zVg

Das Lokal war ehemals als Gasthaus Scheck bekannt. Vor zwei Jahren versuchten sich die Scheiblhofers im alten Wirtshaus mit einem „Pop Up“-Heurigen. Der Testlauf gelang und der Andauer Winzer entschied sich für die Modernisierung des Lokals.

Generell soll der neue Heurige sein Hotelprojekt komplimentieren und auch das gastronomische Angebot in Andau erweitern.

Mit Martin Kugler gelang es Scheiblhofer jedenfalls, einen Küchenchef zu akquirieren, dem es nicht an Strahlkraft fehlt. Der Haubenkoch konnte sich bereits in der „Blauen Gans“ in Weiden am See sowie im erst kürzlich vom Wirtshausführer prämierten „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon einen Namen machen. Dabei setzte er auf Regionalität und Nachhaltigkeit.