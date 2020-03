Eines steht für alle maßgeblichen Player außer Zweifel: Die wirtschaftliche Lage infolge der Coronavirus-Krise ist auch für das Burgenland eine herausfordernde. Dementsprechend groß ist daher die Verunsicherung unter Arbeitnehmern und auch Unternehmern. Arbeiterkammer und ÖGB etwa verzeichnen einen wahren Ansturm auf ihre Service-Hotline.

Wie viele Arbeitsplätze im Burgenland gefährdet sein könnten, lässt sich laut AK-Präsident Gerhard Michalitsch derzeit noch nicht abschätzen: „Niemand weiß, wie lange die jetzige Situation andauern wird.“ Aber: „Die Bundesregierung hat ebenso wie die Landesregierung die Sozialpartner eingebunden und das stimmt mich optimistisch, dass wir zu guten Lösungen kommen werden.“

Ins selbe Horn stößt Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth: „Es gibt laufend Gespräche über weitere Hilfs-Maßnahmen.“ Erst Anfang der Woche fand diesbezüglich ein Treffen der Spitzen der burgenländischen Sozialpartner mit Wirtschaftslandesrat Christian Illedits (SPÖ) statt – mit dem Ergebnis: Über das Paket des Bundes hinaus erarbeitet das Land eigenständige Zusatzmaßnahmen. „Wir möchten besondere Härtefälle im Burgenland prüfen und betroffene Betriebe unterstützen,“ so Illedits, auch die ansässigen Banken würden „an der bestmöglichen Unterstützung“ der burgenländischen Betriebe mitarbeiten, heißt es.

Kurzarbeit: Instrument gegen Kündigungen

Seitens Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung kommt viel Lob an der vom Bund gesetzten Maßnahme der Kurzarbeit als „bestes Instrument, um Kündigungen zu vermeiden“.

Die IV unterstütze zudem auch die Empfehlungen des Bundes in Richtung Home-Office, so Präsident Manfred Gerger, aber: „Es kann deshalb zu keinen Werkschließungen oder Produktionsstopp kommen.“ Bei allen nicht behördlich geschlossenen Betrieben, wie etwa produzierenden Unternehmen, sei der Weg in die Arbeit erlaubt: „Hier herrscht Arbeitspflicht.“

„Unverzichtbar“ seien gerade in der gegenwärtigen Ausnahmesituation auch die Leistungen der heimischen Landwirtschaft, betonte Kammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Wie viele Betriebe nun konkret im Burgenland aufgrund der Maßnahmen geschlossen halten müssten, lässt sich laut Wirtschaftskammer nicht genau sagen, da sich „auch hier die Lage ständig ändere.“