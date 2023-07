Premium-Wein ohne Alkohol kommt aus Neckenmarkt

Das Weingut Heribert Bayer aus Neckenmarkt hat als erstes Weingut Österreichs unter der neuen Marke „Zeronimo“ einen alkoholfreien Rotwein der Spitzenklasse auf den Markt gebracht. Der „Zeronimo Leonis Blend 2020“ ist zugleich der erste alkoholfreie Wein aus dem Burgenland. Die Basis dieser Kreation bildet die Rotwein-Cuvée „In Signo Leonis“. Um ihre vielschichtigen Aromen zu erhalten, entschied man sich zu einem aromaschonenden Entalkoholisierungsverfahren – der Vakuumdestillation.

„Das Thema alkoholfreier Wein beschäftigt uns mittlerweile seit vier Jahren“, berichtet Katja Bernegger, die das Weingut gemeinsam mit Partner Patrick Bayer führt. „Als ich mich während der Schwangerschaft mit alkoholfreien Alternativen näher auseinandersetzte, stellte ich fest, dass mich insbesondere bei den alkoholfreien Weinen nichts so wirklich begeisterte. Insbesondere bei den alkoholfreien Rotweinen, die wir aus aller Welt verkosteten, fehlte mir der Tiefgang, die Aromavielfalt, der Weincharakter und eben auch die Tannine und Gerbstoffe.“

Und Winzer Patrick Bayer fährt fort: „Wir nahmen also unsere beste Rotwein-Cuvée und entalkoholisierten sie. So wie bei Wein generell, braucht es vor allem bei alkoholfreien Weinen eine hohe Qualität des Grundweins. So kann dieser trotz Alkoholentzug gut schmecken, hat ausreichend Körper und Spannungsbogen und wird dem Weingeschmack gerecht.“