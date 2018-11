Burgenlands Startups auf der Suche nach Investoren .

Vom 23. bis 25. November 2018 findet das erste Startup Weekend im Burgenland in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt statt. Unter dem Namen “Startup Live Pannonia” können Gründer und Startup-Interessierte sich 48 Stunden lang einem Projekt widmen und dieses mit Unterstützung von Mentoren und Coaches weiterentwickeln. Am Ende steht der große Pitch, wo die Teams präsentieren, was sie in den 3 Tagen geschafft haben.