Gregor Hafner.

Siegerehrung. Richard Tometich (Geschäftsführer TMBP), Landesrätin Daniela Winkler und Erwin Deutsch (Bildungsdirektion Burgenland) mit den Gewinnern Hannah Jagschich (Volksschule Schützen am Gebirge), Hannah Sattler (Volksschule Neusiedl am See), David Grimm (Volksschule Forchten-stein) sowie Elijah Heinzl und Aaron Kühnert (Volksschule Zemendorf).