BVZ-Martinipreis: Doppelte Ehre für Lena Grabowski

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, als Lena Grabowski mit Platz drei über ihre Paradedisziplin 200 Meter Rücken bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Kasan ihr absolutes Karriere-Highlight feierte. Dieser Erfolg des auslaufenden Jahres 2021 brachte der sympathischen Parndorferin den diesjährigen BVZ-Martini in der Kategorie Sport ein. 13 Jahre lang mussten Österreichs Damen warten, ehe nach Mirna Jukic 2008 wieder eine Edelmetall-Schwimmerin andockte.

Die noch dazu neben Top-Leistungen auch mit flotten Sprüchen überzeugte. So kündigte Grabowski nach dem Halbfinale an, sie werde im Fall einer Medaille einen Besen fressen. Passend dazu kam dann im ersten Jubelinterview der Sager: „Jemand soll mir den Besen bringen, den ich fressen muss. Ich bin sprachlos, es bedeutet mir die Welt.“ Im Jahr 2022 schaffte es Österreichs Nummer eins trotz – erfolgreichem – Maturastress bei der Langbahn-EM in Rom über 200 Meter in das Finale der Top-Acht Europas. Ein weiteres Indiz für das große Potenzial der Burgenländerin.

Die nun als nächstes Ende November bei den Kurzbahn-Staatsmeisterschaften in Wiener Neustadt an den Start gehen wird und parallel dazu voll im Training steht. Über ihren zweiten BVZ-Martini sagt die 20-Jährige: „Es freut mich, wenn meine Leistungen Anerkennung finden. Und wenn die Trophäen dann auch wie diese optisch so schön aussehen, dass ich sie mir wieder gut in mein Zimmer stellen kann, freut mich das ganz besonders.“