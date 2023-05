Weinwallfahrt Donnerskirchen: Auf direktem Weg ins „Himmelreich“

Welches bessere Ziel für eine Wallfahrt kann man sich vorstellen, als das „Himmelreich“? Der Weinbauverband Burgenland um Präsident Andreas Liegenfeld lädt am Pfingsmontag um 15 Uhr zur 5. Weinwallfahrt. Abmarsch ist um 15 Uhr am Kirchenplatz, von dort geht es zu Fuß ins nicht weit entfernte Himmelreich. Um 16 Uhr steht dann ein Ökumenischer Gottesdienst mit mit Weinpfarrer Günter Kroiss, Pfarrerin Claudia Schörner, Diakon Heinz Treer und Hermann Pfalz am Programm.

Für die passende musikalische Begleitung zum Marsch sorgt die 1. Burgenländische Trachtenkapelle Donnerskirchen. Gesammelt wird dabei auch für karitative Projekte von Pfarrer Kroiss. Für Wein und Wasser ist gesorgt, es wird gebeten, Speisen selbst mitzubringen. Bei Schlechtwetter findet das Event im Martinsschlössl statt.

