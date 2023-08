„flines“: Feine Linien aus Eisenstadt

Michaela Cernys Kunst steht auch ein bisschen für Michaela Cerny selbst. In Trausdorf und Eisenstadt aufgewachsen, ging es für Cerny (Jahrgang 1980) zuerst auf die HAK und danach als Buchhalterin ins Berufsleben. Dass in der Buchhalterin aber eine Künstlerin steckt, hat durchaus etwas von ihrer Glaskuppel-Kunst.

Jedenfalls war die Werbeagentur ihres Mannes Gerold - „designkreativ“ in der Joseph Haydn-Gasse 41 - die Möglichkeit, die Künstlerin aus der Glaskuppel der Buchhalterin herauszulassen.

Feine Linien, selbst beigebracht

So entstand ihre „Diorama-Kunst“ in einem autodidaktischen Prozess: Bei dieser verziert Cerny auf verschiedene Ebenen Papier mit einem Pigment Liner mit ihren typischen feine Linien (englisch: "fine lines", daher der Künstlerinnenname "flines"). Danach wird alles mit einem Skalpell ausgeschnitten und übereinander gereiht. „Ich muss dabei immer in verschiedenen Ebenen denken - und natürlich eine ruhige Hand bewahren“, erklärt Cerny der BVZ die Herausforderungen ihrer Diorama-Kunst.

Für Cerny, sie ist verheiratet und hat drei Kinder, ist das die erste Ausstellung. Macht sie das nervös? „Nein“, lacht sie: „In der Werbung ist es dauernd so, dass die eignenen kreativen Werke von anderen Menschen streng bewertet werden.“

Die Bewertung der vielen Gäste bei der Vernissage im restlos gefüllten „Salzamt“ am vergangenen Donnerstag war jedenfalls mehr als positiv. Davon kann man sich noch bis 31. August überzeugen.