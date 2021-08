Seit dem Start am 13. Februar wurden über 100.000 Personen getestet. Der Zeitpunkt für die Schließung am 6. September sei bewusst gewählt worden, da die Schüler dann wieder regelmäßig in den Bildungseinrichtungen getestet werden. Die Kapazitäten wurden bereits Mitte Juli reduziert, nun werde der Bedarf weiter fallen, hieß es in der Aussendung.

Ende Mai seien noch rund 1.000 Personen täglich in die Teststation gekommen, aktuell seien es nur rund 150. Dieser extrem niedrige Bedarf könne von den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) sowie den Apotheken gedeckt werden. Die Teststation der Landeshauptstadt bleibe jedoch in "Stand-by". Sollte der Bedarf wieder steigen, kann die Teststation rasch wieder hochgefahren werden, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).