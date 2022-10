Beim Seebad Breitenbrunn Feuerwehr-Großeinsatz bei Schilfbrand am Neusiedler See

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das Feuer war im Bereich des Seebads Breitenbrunn (Archivbild) ausgebrochen Foto: BVZ

E in Schilfbrand am Neusiedler See hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte gefordert. Im Bereich des Seebads Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war kurz nach 1.00 Uhr früh Feuer ausgebrochen.