Gutes Pflaster für Wein und Gewerbe

Großhöflein — die Weinbaugemeinde am Südhang des Leithagebirges, eine geschichtsträchtige und zukunftsorientierte Ortschaft

Die Marktgemeinde liegt am Fuße des Leithagebirges in unmittelbarer Nähe der Landeshauptstadt Eisenstadt. Am Südhang von Großhöflein keltern unsere bekannten Wein-bauern qualitativ hochwertige Trauben, die zu Topweinen verarbeitet werden.

Aber auch im Betriebsgebiet von Großhöflein tut sich einiges: In den letzten Jahren siedelten sich zahlreiche Betriebe an, auch für die kommenden Jahre sind weitere Niederlassungen geplant.

Betriebsansiedlungen der letzten Jahren

Die Firma MAM errichtete am neuen Innovationsplatz ihr Forschungs- und Entwicklungszentrum. Elf Millionen Euro nahm die Babyartikelmarke MAM dafür in die Hand. Auf einem 5.800 Quadratmeter entstand dort ein „Health & Innovation Center“. 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widmen sich im top-modernen Geothermie-Gebäude der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Der Nahversorger Eurospar wurde eröffnete seine neue Filiale und die Firma Lehner electronics GmbH hat durch einen modernen Zubau mehr Kapazität für die Zukunft.

Betriebsansiedlungen in den nächsten Jahren

Pannatura errichtet seinen neuen Firmensitz am Föllig. Ursprünglich war das Trausdorfer Kalanda-Haus angedacht, die Pläne wurden dann aber verworfen. Doch auch am neuen Wunsch-Standort, am Föllig, warten noch einige Mammut-Aufgaben auf die Verwalter der ehemals fürstlichen Wälder. So gibt es etwa weder Strom, Wasser noch Kanal vor Ort. Zwei Kilometer müssen daher neu verlegt werden, auch unter der A3 muss dazu durchgegraben werden. Die Kosten schätzt man beim Unternehmen, das auch selbst dafür aufkommt, „im siebenstelligen Euro-Bereich“ ein.

Das Unternehmen TWF Tiefbautechnik plant die Errichtung eines neuen Produktionsbetriebes im Industrie- und Betriebsgelände von Großhöflein.

Auch im Wohnbau bewegt sich in Großhöflein einiges. Derzeit befinden sich drei Wohnbauprojekte in der Bauphase. Drei weitere größere Projekte sind aktuell in Planung.

