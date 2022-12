Friedenslicht kam mit dem Zug

Werbung

Seit 36 Jahren bringen die ÖBB das leuchtende Symbol des Friedens in Österreichs Landeshauptstädte, von wo aus es weiter in die Regionen verteilt wird. In Eisenstadt wurde das Friedenslicht am vergangenen Mittwoch ans Land Burgenland, die Freiststadt Eisenstadt und die Blaulichtorganisationen übergeben, damit es dort am 24. Dezember abgeholt werden kann.

Das Friedenslicht wurde heuer von einer 12-jährigen Schülerin aus Linz in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und nach Linz gebracht. Von dort aus wird es seit vielen Jahrzehnten in mehr als 30 Länder weltweit verteilt. ÖBB-Regionalmanager Christof Hermann übergab das Zeichen des Friedens am Bahnhof Eisenstadt an Kinder der Volksschule Eisenstadt sowie LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Bürgermeister Thomas Steiner. Sie betonten, dass Frieden seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine leider nicht selbstverständlich sei und das Licht heuer besondere Symbolkraft habe.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.