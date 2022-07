Trausdorfer Elisabeth Morri: Direktorin mit eigener Praxis

Werbung

Elisabeth Morri ist Pädagogin mit Leib und Seele, „ich liebe die Schule“, in Zeiten von Corona hat sie aber zusätzlich einen „idealen Ausgleich“ entdeckt – die Energetik.

Nach zwei Jahren Ausbildung darf sie sich ab September „diplomierte Kinesiologin“ nennen, in ihrem Heimatort Oslip hat sie diesbezüglich auch schon eine eigene Praxis. „Es handelt sich hier grundsätzlich um ein freies Gewerbe, das jeder anbieten kann, mir war aber wichtig, dass fundiertes Wissen dahintersteckt“, so die 32-Jährige. Die Kinesiologie ist eine ganzheitliche und energetische Behandlungsmethode, bei der durch Muskeltest „Blockaden im Energiekörper“ aufgelöst werden können. Morris Angebot richtet sich an Frauen und Kinder ab der Unterstufe.

Da die Pandemie ein Offenhalten der Praxis immer wieder erschwert habe, „musste ich mir etwas einfallen lassen“, so Morri. Dabei sei eine „alte Liebe“ wieder aufgelebt: „Meine verstorbene Oma hat ihr Leben lang Mineralien gesammelt, wir sind damit aufgewachsen, kennen jeden Stein in- und auswendig. Da mich Mineralien und Heilsteine so interessieren, ist mir also die Idee gekommen, diese in meine kinesiologische Arbeit einzubinden und zu verkaufen.“

Gesagt, getan, im März konnte Morri unter kliologie.myshopify.com ihren selbst erstellten Online-Shop aufmachen. Mittlerweile bietet sie auch eine Heilsteinanalyse und Human Design an – anhand persönlicher Daten wird eruiert, welcher Stein am besten zu einem passt beziehungsweise welcher Energie-Typ man ist. „Ich mache das Geschäft hauptsächlich über Instagram, die Kunden kommen vorwiegend aus Tirol, Salzburg, Deutschland oder aus der Schweiz“, schildert die Unternehmerin, die bereits auf rund 4.000 Follower verweisen kann.

Ausgewählte Produkte wie etwa Amethystherzen, Rosenquarzspitzen oder Mala-Ketten kann man seit Kurzem auch bei der Trausdorfer Ortsgreißlerin, der „Bailerin“, erwerben.

