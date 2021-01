„Die Soproner wollen großteils keine großen Änderungen in Fertörakos. Seit Jahren gibt es kaum Möglichkeiten mehr am Seeufer spazieren und baden zu gehen. Die Preise am Seeareal werden extrem steigen, wenn das Luxus-Hotel erst einmal steht. Die Einheimischen dürfen das alles dann nur aus der Ferne verfolgen. Die Investoren sind eng mit der Regierung verbunden.“

Eva Horvath aus Sopron.

„Bereits jetzt leiden unsere Tourismusbetriebe unter ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Ungarische Betriebsinhaber haben nur ein Viertel der österreichischen Lohnkosten. Sie dürfen ihren Angestellten die Überstunden völlig rechtens erst drei Jahre später auszahlen. Derzeit ist in Ungarn die Körperschaftssteuer für Betriebe mit neun Prozent wesentlich niedriger als in Österreich mit 25 Prozent.“ Franz Bauer, SPÖ-Gemeinderat aus Großhöflein.