IV und HTL Eisenstadt begeisterten Mädchen für Technikberufe

Andrea Recalo aus Hof und Selina Degendorfer aus Wepperdorf besorgten sich Info-Material der FH Burgenland. "Ich habe mich immer schon für Autos interessiert, in meiner Familie gibt es einige KFZ-Mechaniker - aber noch keine Frau. Dann bin ich halt die erste Mechanikerin in der Familie, habe ich meinen Eltern gesagt", erzählt Andrea mutig. Auch Selina interessiert sich für die so genannten MINT-Fächer, ihr hat es vor allem die Naturwissenschaft angetan. Auch Rabea Ahmad aus Wr. Neustadt und Agnes Gal aus Eisenstadt interessieren sich für einen Technik-Beruf. Agnes will sich auf Mechatronik konzentrieren, schon ihr Vater ist Techniker und hat ihr viel gezeigt. Rabea will Flugtechnikerin werden. "Ich mag einfach das Fliegen", sagt sie kurz und bündig. Die Vorträge konnten viele Schülerinnen überzeugen, einmal ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium einzuschlagen. FIT-Botschafterin Esma Atak erklärte den Schülerinnen, dass Frauen vor allem zu kreativen, sozialen oder kommunikativen Berufen tendieren - also Jobs, in denen das Gehalt niedriger ist. Das mache einen Teil des "Gender Pay Gaps" aus. Selina Köstenberger von FIT, FIT-Botschafterin Esma Atak, HTL-Schulqualitätsmanager Bernd Hochwarter, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Industriellenvereinigungs-Geschäftsführerin Aniko Benkö und HTL-Direktor Thomas Schober (v.l.n.r.) freuten sich über das hohe Interesse der Schülerinnen. IV-Geschäftsführerin Aniko Benkö betonte, dass es auch in Burgenlands Industrie tolle Karriereoptionen gibt. Der Festsaal der HTL Eisenstadt war gut gefüllt... ... das Interesse der Schülerinnen hoch.

