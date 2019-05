Bei der Gemeinderatssitzung vergangenen Montag wurden mehrere Großprojekte, zumeist einstimmig, auf Schiene gebracht. Nur bei den neuen Kurzparkzonen gab es Gegenstimmen der FPÖ (Géza Molnár: „Problem-Verlagerung statt Lösung“).

So beschloss der Gemeinderat gebührenpflichtige Kurzparkzonen in der Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Straße und der Bankgasse, gebührenfreie in folgenden Straßen: Franz Storno-Gasse (Weingartenstraße bis Langsatzweg), Klosterriedgasse, Fliederstraße (entlang der Ötvösgärten), Hotterweg (Nummer 72 bis Fliederstraße), Blütenstraße (bis Nummer 14), Schilfstraße, Blumengasse, Hans Siebenhirter-Gasse und Johann Weißpriach-Gasse.