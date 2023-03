St. Georgener Rebe expandiert nach ganz Österreich

Werbung

Hans Moser, der für den Verein zur Kultivierung der St. Georgener Rebe den Wein vinifiziert, hatte der BVZ schon vor der Pandemie erzählt, dass er die Rebe auf „Österreich-Reise“ schicken möchte um zu sehen, wie sich die unterschiedlichen Böden auf Wachstum, Charakter und Geschmack auswirken. Diese Weingüter werden die Veltliner-Mutterrebe in den nächsten Jahren aussetzen:

St. Georgen am Leithagebirge: Weingut Stefan Lichtscheidl und Weingut Johannes Nehrer

Rust: Weingut Ernst Triebaumer und Weingut Günter Triebaumer

Donnerskirchen: Weingut Liegenfeld

Gols: Weingut Gernot Heinrich

Wachau: Weingut Roman Jäger in Weißenkirchen

Kremstal: Weingut Rainer Wess in Krems

Weinviertel: Weingut Wolfgang Seher in Platt, Weingut Sepp Kohl in Hohenruppersdorf, Weingut Manfred Hebenstreit in Kleinriedenthal, Weingut Norbert Bauer in Jetzelsdorf, Weingut Franz Prechtl in Zellerndorf

Der 2021er Jahrgang der St. Georgener Rebe, ausgebaut im 600-l Eichenfass aus St. Georgener Eiche und im 500-l Edelstahltank, ist Sortensieger in der Kategorie „Spezialitäten“ bei der Verkostung „Österreichische autochtone Rebsorten“ von Willi Balanjuk (A la Carte Magazin 4/2022). Der 2022er (600-l Fass und 750-l Tank) wird bis mindestens Ende Sommer 2023 auf der Hefe St. Georgen – einer Selektion aus dem Weingarten der St. Georgener Rebe vom Bundesamt für Weinbau in Eisenstadt – ausgebaut.

Und wie schmeckt die Mutter des Grünen Veltliners?

Die St. Georgener Rebe zu Verkosten gibt es beim St. Georgener Rebblütenfest am 3. Juni, den Eisenstädter Wein- und Genusstagen vom 23. bis 27. August am Stand des Weinbauvereins St. Georgen sowie bei der Weinsegnung am Sonntag, 5. November, im alten Presshaus in St. Georgen, wo der 2023er als Staubiger verkostet wird.

Außerdem ist die 0,75-Liter Flasche für 13,80 Euro im Weingut Hans Moser/St. Georgen verfügbar. Die kleine Verkostungs-Vertikale (je eine Flasche der Jahrgänge (2021/2019/2018) kostet 50 Euro, die große Vertikale (6 Flaschen mit 3 x 2021 und je 1 x 2020/2019/2018) 100 Euro.

