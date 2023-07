Kleinhöfleiner Max Köller - die wichtigste Komponente des Terroirs

Anfangs war es nicht absehbar, ob Max Köllers Weg ihn ins Familienweingut führen wird. Nach der Tourismusschule in Neusiedl am See wuchs aber sein Interesse an Pflanzen und Wein und so belegte er während seines Landschaftsplanungsstudiums an der BOKU zahlreiche Freifächer in Weinbau und Önologie. Nach Abschluss des Studiums wurde er 2016 im „Köllerhaus“ Betriebsführer in vierter Generation. 2018 eröffnete er nach vielen Jahren wieder den Buschenschank, den sein Großvater einst ins Leben gerufen hatte. Sechs Mal im Jahr hat man für zehn Tage die Möglichkeit dort zu speisen. Max Köller selbst ist der Küchenchef - gelernt ist gelernt - aber seine 86-jährige Oma Irene unterstützt ihn tatkräftig mit ihrem legendären Bohnenstrudel und dem begehrten Kümmelbraten.

Hof, Hektar und das Resultat

Im Familienweingut helfen alle mit. Seniorchef Ronni trifft man die meiste Zeit auf seinem Traktor im Weingarten an, Mama Barbara unterstützt in Küche und Lokal. Auch Max Freundin Vicky hilft normalerweise bei Weinmessen und mit dem Onlineshop, doch im Moment hat bei dieser das einjährige Töchterchen Aurelia Vorrang. So hat Max im Moment besonders viel zu tun, denn neben der Arbeit im Weingut und im Buschenschank arbeitet er hauptberuflich als Gartenplaner.

Bis das Töchterchen von Max die guten Tropfen ihres Papas kosten kann, wird es noch ein bisschen dauern. Aber in den Weingärten, die rund um Kleinhöflein, Großhöflein und Müllendorf liegen, ist sie schon gerne unterwegs. Fünf Hektar bewirtschaftet die Familie Köller. 60 Prozent sind dem Roten gewidmet, vierzig dem Weißen. Darf's ein Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Zweigelt oder doch ein Chardonnay, Grüner Veltliner, Riesling oder Gold-Muskateller sein?

Der Winzer als Teil des Terroirs ...

Max Köller ist es wichtig, das Wasser im Boden zu halten. Wie er das erreicht? Vor allem durch eine protegierende Landwirtschaft und eine funktionierende Vegetationsdecke, die möglichst wenig aufgerissen und in heißen Jahren sogar umgewälzt wird. Ohnedies nennt der Jungwinzer hauptsächlich alte Reben sein Eigen, die den Vorteil haben, sehr tief zu wurzeln und sich dadurch selbst ausreichend mit Wasser zu versorgen. Max ist überzeugt vom sanften Rebschnitt. So kürzt er das Weinlaub nur wenig ein, lässt Zapfen stehen und achtet darauf, das Holz zu schützen. Das Ergebnis seiner Arbeit erklärt er so: „Meine Weine sind trinkfreudig, haben ein angenehmes Säurespiel mit animierendem Restzucker." Mit der Größe seines Betriebes ist er voll und ganz zufrieden. Für ihn zählt Qualität statt Quantität, er mag es überschaubar, um jedem Weinstock die Aufmerksamkeit geben zu können, die er braucht. Denn: „Der Winzer zählt wie Sonne, Boden und Hanglage zum Terroir“, sinniert er - welch bezaubernde Einstellung!

Die „Marke Kleinhöflein“ stärken

Max Köllers Worte „ein Winzer muss ein Allrounder sein“ , beziehen sich darauf, dass nicht nur die Weingarten- und Kellerarbeit ansteht, sondern auch Buchhaltung, Technik, Marketing und Verkauf gemeistert werden muss. Wünschen würde er sich, dass in der Region das Verständnis dafür gestärkt wird, regionale Weine zu kaufen, mit den Winzern in Kontakt zu treten und nicht im Supermarkt zu Billig- und Massenware aus dem Ausland zu greifen. „Außerdem wäre es erstrebenswert das burgenländische Weinerlebnis zu fördern. Kleinhöflein könnte man gut als „Winzerdorf“ präsentieren. Man müsste die „Marke Kleinhöflein“ stärken und sich bemühen sie gemeinsam zu vermarkten. Österreichische Weine sind top, aber es wird den kleinen Weinbauern immer schwerer gemacht zu überleben, da die großen Betriebe und der Großhandel die Preise ruinieren“, stimmen Max Köllers Worte nachdenklich.