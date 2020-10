Das ortsbekannte alte, gelbe Haus in der Kleinhöfleiner Hauptstraße wurde in der vergangenen Woche abgerissen, hier baut die Wimpassinger Resch Bau GmbH elf Wohneinheiten mit ebensovielen Stellplätzen. Die Gebäudekomplexe mit Erd-, Ober- und Dachgeschoss werden einen Stock höher als bisher. Zum Durchgang von der Haupt- zur Kirchbergstraße laufen Gespräche, dieser ist auf zwei Ebenen geplant. „Nicht barrierefrei, aber immer noch ein großes Entgegenkommen von privater Seite“, so Baudirektor Werner Fleischhacker.

Google; BVZ; Stadtgem. Derzeit wird abgerissen.

Der im Vormonat beschlossene Baustopp gilt hier nicht, der Bau wurde bereits zuvor genehmigt. Der Siedlungsbau im Einfamiliengebiet (wie in diesem Fall) hatte aber zum einstimmigen Baustopp-Beschluss geführt.

Google; BVZ; Stadtgem. Die Pläne für die neue Siedlung mit elf Wohneinheiten, elf Stellplätzen und einem möglichen Durchgang.