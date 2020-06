Manuel Maria Gomez stellte sein Reisegepäck neben sich und tastete die Taschen seiner Sommerjacke nach dem Wohnungsschlüssel ab, konnte ihn jedoch nicht finden. Verwundert schüttelte er den Kopf, nahm die Tasche wieder hoch und kramte darin. In einem Seitenfach wurde er fündig und öffnete die laut quietschende Wohnungstür. Er dachte daran, sie endlich ölen zu lassen. Dann holte er sein Handgepäck vom Hausflur und betrat die verdunkelte Wohnung.

„Wieder daheim.“

Er hatte sich bereits zu Beginn seiner Karriere angewöhnt, die schweren Vorhänge während seiner Reisen zugezogen zu lassen, und demzufolge stand die Luft in der Wohnung. Der März gehörte zwar neben April und Mai ohnehin zu den wärmsten Monaten in Mexico City, doch die vergangenen Tage waren überdurchschnittlich heiß gewesen und die Hitze nun beinahe greifbar. Ächzend zog Gomez Schuhe und Jacke aus, betrat den Wohnraum und stellte sein Gepäck abwesend neben den Schreibtisch. Das Bad war geradezu verschwenderisch groß und im Gegensatz zu seinem Wohn- und Arbeitszimmer auffallend ordentlich. Erst hier schaltete Gomez die Deckenbeleuchtung an. Dann nahm er sein Smartphone aus der Hosentasche und suchte in seinem Telefonverzeichnis nach einer Nummer. Er hatte sie noch nie genutzt, aber sein Kontaktmann hatte ihm versichert, dass die Verbindung sicher sei. Trotzdem traute Gomez der modernen Technik nicht über den Weg, und er verschlüsselte die Nachricht vorsichtshalber, bevor er sie abschickte. Anschließend dockte er das Smartphone an seinen Bluetooth-Lautsprecher an und schaltete Joseph Haydns Symphonie Nummer 98 ein. Verträumt lauschte er den Klängen der Londoner Symphonie. Für sich nannte er sie gerne „Adieu Mozart“, weil Haydn während der Komposition dieses Werks von Mozarts Tod erfahren und daraufhin die Symphonie seinem jungen Freund gewidmet hatte. Gomez schälte sich aus seiner Kleidung, stellte sich nackt vor den mannshohen Spiegel. „Adieu Jugend.“

Resigniert stieg er in die Dusche, um sich den Staub der Reise abzuspülen. Eitelkeit war ein Luxus, den er sich selten gönnte. Seine Anziehungskraft war auf seinen messerscharfen Verstand und seinen weltweiten Erfolg als Schriftsteller zurückzuführen, was kümmerten ihn da Äußerlichkeiten? Er drehte das Wasser voll auf, genoss den harten Strahl auf seiner Haut. Während er sich mit einem herb riechenden Duschgel einseifte, summte er die Melodie der Symphonie mit. Gomez liebte klassische Musik. Er hatte zwar nie gelernt, Noten zu lesen, und spielte kein Instrument, aber dank seines phantastischen Gehörs hatte er sich in den vergangenen Jahrzehnten sowohl zu einem Kenner als auch zu einem Mäzen klassischer Musik entwickelt. Er mochte alles von Bach über Mozart, Beethoven, Salieri und Dittersdorf bis hin zu Schubert. Aber seine größte Bewunderung galt dem Komponisten Joseph Haydn, dem großen „Vater“ der Wiener Klassik, dem Freund Mozarts und Lehrer Beethovens. Denn nur Haydns Musik versprühte diese einzigartige Natürlichkeit. Sie war fröhlich, mitreißend und belebend. Ja, das ist das Wort: belebend. Das muss ich unbedingt meinen Notizen hinzufügen, denn ist es nicht das, was im Leben wirklich zählt? Während die letzten Töne des ersten Satzes erklangen und das Wasser angenehm über Gomez‘ Haut floss, spürte er die Anspannung der Reise von sich abfallen und rekapitulierte sein vor wenigen Stunden in Havanna geführtes Interview mit Alessandro Orlando. Seit dem Tod Fidel Castros war Gomez nicht mehr in Kuba gewesen, und umso überraschender war die Einladung des bedeutenden Strategen und engen Vertrauten Castros gekommen.