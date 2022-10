Nach GR-Wahlen Dritte Angelobung für Eisenstädter Bürgermeister Steiner

Thomas Steiner Foto: Millendorfer

N ach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober im Burgenland ist der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montagabend in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats im Rathaus angelobt worden.