Solar-Offensive für Sportplätze startet in Steinbrunn

Flutlichtanlagen sind bekanntlich nicht gerade kostengünstig im Betrieb, der Stromverbrauch auf den burgenländischen Sportplätzen ist in Summe enorm. Mit der Aktion „Sport4Planet“ will die Burgenland Energie die Flächen künftig auch zur Produktion von Sonnenstrom nutzen. Das entsprechende Projekt wurde vor kurzem am Steinbrunner Sportplatz präsentiert.

Dabei werden einerseits Vereine mit selbst erzeugtem Sonnenstrom versorgt und andererseits können Fans und Gemeindebürger von dem Überschussstrom über das SonnenAbo profitieren und lokalen Sonnenstrom beziehen, wirbt der rot-goldene Energieversorger für die Aktion: „Und das zu marktunabhängigen Preisen, ohne Investitionskosten.“

Foto: LMS, Siess

Den Anfang machte der ASV Steinbrunn - ursprünglich war scheinbar ein anderer ASV angedacht, nämlich jener in Siegendorf. Wegen der jüngsten Tumulte im Verein (die BVZ hat berichtet) wurde die Präsentation kurzerhand nach Steinbrunn verlegt.

ASV Steinbrunn-Funktionär Johannes Paeck sieht in dem Projekt einen bedeutenden Schritt für den ASV Steinbrunn in eine klimabewusste Zukunft und ergänzt: „Mit der Burgenland Energie haben wir den perfekten Partner für die Umsetzung der PV-Anlage auf unserem Tribünendach. Wir wollen mit dem produzierten Sonnenstrom unseren eigenen Energiebedarf decken.“

„Mit dem Sonnenprojekt hier am ASV Steinbrunn startet das Roll-out von Sport4Planet. In Kooperation mit der UNO werden wir das Sport4Planet-Konzept auch Sportvereinen weltweit anbieten. Erste Gespräche mit großen, namhaften Vereinen finden bereits statt“, freut sich auch Burgenland Energie Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma abschließend.

