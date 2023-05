Eisenstädter Bürgermeister a.D. Kurt Korbatits verstorben

Der ÖVP-Politiker war von 1977 bis 1990 Stadtchef und von 1982 bis 1996 Abgeordneter im burgenländischen Landtag. Die Bevölkerung kann sich laut Aussendung von Sonntag in den nächsten Tagen im Rathaus in ein Kondolenzbuch eintragen. Eine Trauersitzung des Gemeinderates ist geplant. „Korbatits war ein Politiker des Respekts und der Verständigung“, sagte VP-Bürgermeister Thomas Steiner.

Korbatits habe über 25 Jahre lang - 13 davon als Bürgermeister - die Politik der burgenländischen Landeshauptstadt geprägt und „mit unzähligen Initiativen entscheidend zur positiven Entwicklung Eisenstadts beigetragen“, hieß es in der Aussendung des Magistrats. In seiner Amtszeit als Bürgermeister wurden u.a. das Bundesschulzentrum, die Zentralkläranlage, das Allsportzentrum mit Hallenbad, Sporthalle und Eislaufplatz sowie das Kulturzentrum errichtet. Weiters wurde die Umgestaltung der Hauptstraße in eine Fußgängerzone in die Wege geleitet.

Korbatits wurde am 2. September 1937 in Wien geboren. Er übersiedelte als Kind mit seiner Mutter nach Eisenstadt, wo er das Bundesrealgymnasium besuchte. Nach der Matura begann er in Wien Medizin zu studieren und trat 1962 in den Dienst der burgenländischen Landesregierung. 1965 wurde der ÖVP-Politiker Mitglied des Gemeinderates. Am 14. November 1977 wurde er zum Nachfolger von Bürgermeister Hans Tinhof bestellt. Im Jänner 1990 legte er die Funktion als Stadtchef zurück und wurde im Jahr darauf zum Ehrenbürger von Eisenstadt ernannt. Bei der Landtagswahl 1982 erreichte Korbatits ein Mandat im Landesparlament, das er bis 1996 ausübte.

„Mit Kurt Korbatits verlieren wir eine Persönlichkeit, die die Stadt mit Weitblick, Herz und Konsequenz weiterentwickelt hat. Er hat wegweisende Projekte umgesetzt, die die Stadt entscheidend geprägt haben“, teilte Bürgermeister Steiner mit. Er bezeichnete Korbatits als „großen Eisenstädter, guten Freund und einen aufrichtigen, herzlichen Menschen, auf den man sich immer verlassen konnte“. Der Begräbnistermin soll laut Aussendung in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.