Die Mayerin: Nur die Liebe zählt

Es sind drei Sätze, die die Mayerin zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Der erste Satz, der für Ulrike Mayer so bedeutend ist und der sie ihr Leben lang begleitet hat, stammt von ihrer Mama: „Du bist unser Christkindl!“ Christkindl deshalb, weil die Mayerin am 23.12.1984 geboren ist. Die anderen beiden Sätze rühren ebenfalls von ihren Eltern her: „Lebe deine Träume!“ und „Du kannst alles schaffen, was du willst! Wir werden dich in allem, was du tust, immer unterstützen!“

„Diese Worte von meinen Eltern haben mir ein Urvertrauen in mich und die Welt gegeben und dafür bin ich unendlich dankbar!“, erzählte Ulrike Mayer. Vielleicht war auch deswegen von Kindesbeinen an der Drang da, etwas Besonderes machen zu wollen. Schon als Kind war es das Schönste für die Mayerin, zu Hause vor dem Spiegel zu singen, zu tanzen, Choreographien einzustudieren.

Zwischen Mauerblümchen und Bühnenstar

Ulirke Mayer erinnerte sich: „Ich war in der Schule eigentlich ein Mauerblümchen und eine Streberin. Perfektion war mir wichtig. Davon ausbrechen konnte ich nur in meiner kreativen Welt, in der ich mir erlaubte auch laut und schrill zu sein. Fühlte ich mich in der Schule unfrei und eingeengt, gelang es mir beim Singen und Tanzen ein Gefühl absoluter Freiheit zu erreichen. Etwas, das mit nichts anderem zu vergleichen ist.“

„WG-Band“

Die Mayerin maturierte im Eisenstädter Gymnasium Wolfgarten und begann dann in Wien Psychologie zu studieren. Und selbst während der Studienjahre zog sich ein gewisses Gespaltensein durch ihr Leben. Das geradlinige, zielstrebige Dasein, das sie als Studentin führte und nebenbei das erste Mal die Musik. Ulrikes helltürkisfarbene Augen strahlten: „Ich begann zu dieser Zeit als Frontsängerin für die Band „WG-Band“ zu singen. Wir waren flippig, wild, ausgelassen. Ich konnte mich selbst finden, hatte ein Ventil entdeckt, dem Alltag zu entfliehen. Es war ein Traum!“ Aber wie es mit Träumen nun mal so ist .... Ulrike Mayer musste auch die Schattenseiten des Showbusiness kennenlernen. Von anderen produzierte Selbstzweifel nagten an ihr und sie sehnte sich nach Bodenständigem, das sie in ihrer Arbeit als selbstständige Psychologin fand. So legte sie vorerst die Musik ad acta.

„Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum“ (Nietzsche)

Von 2011 bis 2016 steckte Ulrike Mayer all ihre Energie in ihre Arbeit als Psychotherapeutin, in die Betreuung ihrer beiden Kinder, in den Hausbau. Aber nach und nach musste sich Ulrike eingestehen, dass sie ohne das Ausleben ihrer Musikleidenschaft sehr unglücklich war. Das war 2017 der Startschuss zur Mayerin.

Seitdem ging es steil bergauf. Sie gewann den Amadeus-Austrian-Music-Award und hat einen Auftritt nach dem anderen. Ulrike Mayer tritt am 23.6. am Donauinselfest auf, am 24. Juni mit den Seern in Wiesen, am 7. und 8. August bei der Starnacht am Wörthersee, am 14. August am Golser Volksfest. Am 23. Juni erscheint ihr bereits drittes Album mit dem Namen „Liebe“. Jeder der 11 Titel des Albums beschreibt einen anderen Aspekt von Liebe.

Die Mayerin positioniert sich mit ihrem dritten Album neu. Ihr ist der Weg der Weiterentwicklung und Veränderung wichtig. Und so kreierte sie einen neuen Sound, neuen Stil und neuen Look: nicht mehr ganz so brav - sexy hat auch Platz, nicht mehr nur Liebkind sein zu wollen. Zu den eigenen Meinungen und Gefühlen zu stehen und sie auch öffentlich auszuleben, egal ob sie anderen gefallen oder nicht, das hat jetzt Priorität.

Glücksrezept

„Ich bin überzeugt, dass Liebe die Antwort auf alles im Leben ist! Deshalb habe ich dieses Album auch gemacht, in dem ich tiefe Einblicke in mein Leben und Seelenleben zulasse“, meint die Mayerin. So bleibt uns nur den Aufrufen der Mayerin zu folgen: Trau dich zu lieben! Liebe dich selbst und andere! Liebe, liebe, liebe! Dann wird die Welt eine bessere!

Zwei mit dem selben Motto und Namen: Die Mayerin und Nina Mayer (BVZ): Nur die Liebe zählt! Foto: Mayer, Mayer

Liebe unter freiem Himmel Foto: Julia Spicker, Julia Spicker