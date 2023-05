Volkspartei trauert um Kurt Korbatits

Christian Sagartz, Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland, würdigt Korbatits als einen engagierten und mutigen Politiker, der sich stets für die Interessen seiner Mitmenschen eingesetzt hat: „Kurt Korbatits hat sich um die Stadt Eisenstadt und das Burgenland verdient gemacht. Sein Wirken in der Politik war geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Entschlossenheit und Tatkraft. Wir werden ihn als Vorbild in Erinnerung behalten.“

Korbatits engagierte sich für die Österreichische Jugendbewegung, den Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund sowie die Österreichische Volkspartei. Ab 1965 war er Gemeinderat in Eisenstadt und von 1977 bis 1990 bekleidete er das Amt des Bürgermeisters der Landeshauptstadt. Darüber hinaus war er zwischen 1982 und 1996 Abgeordneter im Burgenländischen Landtag.

Kurt Korbatits war in der Volkspartei fest verankert. So war er von 1972 bis 1990 ÖVP-Stadtparteiobmann und von 1994 bis 1995 geschäftsführender ÖVP-Bezirksparteiobmann von Eisenstadt. Im Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund war er von 1969 bis 1989 Obmann von Eisenstadt und von 1988 bis 1996 Bezirksobmann. Von 2011 bis 2019 war Korbatits Landesparteiobmann-Stellvertreter.

Kurt Korbatits leitete von 2003 bis 2021 den Seniorenbund Burgenland und wurde auch zum Ehrenobmann ernannt. „Er setzte sich unermüdlich für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren ein und hatte auch im hohen Alter stets große Freude mit seiner Tätigkeit. In diesen fast zwei Jahrzehnten prägte Kurt Korbatits die Seniorenpolitik wie kein anderer. Für seine Arbeit, aber vor allem für seine Persönlichkeit wurde er über alle Parteigrenzen hinweg hochgeschätzt. Kurt wird uns immer in lieber Erinnerung bleiben und wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Seniorenbund-Landesobmann Rudolf Strommer.

„Mit Kurt Korbatits verliert das Burgenland eine Persönlichkeit, die sich um die Entwicklung des Landes verdient gemacht hat. Sein Lebenswerk wird in unserer Erinnerung weiterleben. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Helene und der gesamten Familie“, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz abschließend.

