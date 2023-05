Dreimal mehr „Fahrrad-Garagen“ am Bahnhof Wulkaprodersdorf

Erstmals hat das grüngelbe Eisenbahnunternehmen die Boxen 2019 angeboten. Bisher seien sie „permanent vermietet“ gewesen, auch für die neuen Boxen gebe es bereits erste Interessenten, freut sich Hana Dellemann, stellvertretende Generaldirektorin der Raaberbahn: „Ich glaube, dass wir mit einer Miete von sieben Euro pro Monat und 50 Euro Kaution unseren rad-affinen Fahrgästen ein wirklich gutes Angebot machen.“

Die Angebotsausweitung hat die Raaberbahn in Kooperation mit der Mobilitätszentrale Burgenland vorgenommen - unterstützt vom Projekt Clean Mobility, speziell gefördert aus dem grenzüberschreitenden Interreg-Programm Slowakei-Österreich, da die Züge ja bis nach Bratislava fahren. In den vergangenen Jahren sei der Fokus besonders auf den Ausbau von Park & Ride-Anlagen gelegen, so Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Ich begrüße es jetzt sehr, wenn wir uns auch der Kombination von Rad und Zug verstärkt annehmen, um auch im Nahbereich von Bahnhöfen klimafreundliche Mobilität noch attraktiver zu machen.“

Am Bahnhof Wulkaprodersdorf steigen an Werktagen durchschnittlich fast tausend Fahrgäste aus und ein. Es gibt 250 Parkplätze für Pkw, eine größere Fahrradabstellanlage – und nunmehr eben 26 statt bisher acht Fahrradboxen.

