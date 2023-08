Magischer Surrealismus in der Storchenstadt

Magischer Surrealismus nennt sich die Kunstströmung, der sich der deutsche Maler verschrieben hat. Mit der Farb- und Formensprache, die etwas an den Beatles-Zeichentrickfilm „Yellow Submarine“ erinnert, verzaubert Michael Jansen die Betrachter seiner Werke. Von 4. bis 27. August sind sein bunten Gemälde im Ruster Galerie Café zu sehen.

Auf Einladung des Weinguts Giefing findet am Mittwoch um 19 Uhr eine Vernissage mit dem Künstler - und natürlich auch Weinbegleitung statt. Das Ruster Galerie Café ist dabei freilich ein eher bescheidener Rahmen für den Künstler von Weltrang. Zu sehen waren seine Werke auch schon in Hong Kong, bei der Reddot Miami ArtFair oder der Editionsausstellung Berlin in der Galerie Artodrome.