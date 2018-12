Diskussion um Zweigelt-Umbenennung

Friedrich Zweigelt gelang 1922 die Kreuzung von St. Laurent mit Blaufränkisch, die er „Rotburger“ nannte. Die Sorte wurde 1975, über elf Jahre nach dem Tod seines Schöpfers, in „Zweigelt“ umbenannt. Das sorgt spätestens seit Robert Streibels Buch „Wein des Vergessens“ (Residenz, 2018) für Streit: Friedrich Zweigelt war glühender Nazi und keiner, so die Zweigelt-Gegner, der mit einer eigenen Sorte geehrt gehöre.

Ein zulässiger Name wäre "Korneuburger"

Dem europäischen Weinritter-Orden liegt Geschichte ebenso am Herzen wie der Wein. Konsul Alfred Tombor-Tintera hat den Orden aus 1333 im Jahr 1984 neu gegründet. Er setzt sich über den Wein für Völkerverständigung und Frieden in Europa ein (siehe Info-Box). Gemeinsam mit dem Senatsönologen der Ritter, Walter Flak, hat auch er die Causa Zweigelt studiert. „Gängige Rebsorten“, so ihr Befund, „weisen in der Regel keinen Personennamen auf.“ Ihr erfrischend sachliches Urteil: Neben den Namen im Sortenverzeichnis (Rotburger, Zweigelt) wäre „die der Herkunft entsprechende Benennung zutreffend“. Also: „Korneuburger“.

Philosophie-Seminar mit Weinverkostung

Besuche bei Konsul Tombor sind aber keine normalen Interview-Termine, sondern eher ein Philosophie-Seminar mit Weinverkostung. „Das Entdecken der Wahrheit“, doziert Tombor, „ist die sinngebende Aufgabe im Leben der Ritter.“ Und daher braucht es Wein: „In ihm liegt die Wahrheit und damit ein geglücktes Leben.“ Je mehr Wein desto besser also? „Nur wer sich selbst beschränken kann ist wirklich frei“, hat er die Frage bereits erwartet. „Das wichtigste am Trinken sind die Pausen.“ Der Konsul ist gleichzeitig Kellermeister, bleibt aber sogar Philosoph, wenn er nach „Rot oder Weiß?“ gefragt wird: „Weißwein dient zur In-spiration, Rotwein zur Meditation. Der eine ist Benzin, der andere Medizin.“ Lieblingssorte? Welschriesling, derzeit auch Gemischter Satz. „Guter Wein muss drei Kriterien erfüllen: Er muss munden, wohlbekommen und zur Freude anstiften.“ Das Seminar ist längst zur Verkostung geworden. Es gibt den hauseigenen Wein des Konsuls: „Wenn es etwas zu feiern gibt, soll man auch feiern. Dann wieder arbeiten, und dann hat man wieder eine Feier verdient. Mal auf, mal ab: Das Leben ist keine gottlose Gerade, sondern eine Sinus-Linie.“ Und das gilt wohl auch für die Zweigelt-Diskussion.