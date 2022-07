Passionsspiele St. Margarethen: Der Vorhang ist gefallen

Werbung

Ein weiterer Passionsspielsommer ging am vergangenen Wochenende in St. Margarethen zu Ende. Zur finalen Vorführung durfte man ein letztes Mal eine Vielzahl an Besuchern im Römersteinbruch willkommen heißen.

Insgesamt blickt die Passionsspielgemeinde auf 17 erfolgreiche Vorstellungen zurück. In der BVZ ziehen Spielleiter Pfarrer Richard Geier und Regisseur Alexander Wessely ihr Resümee.

„Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, etwas Neues zu wagen, einen Neuanfang für die Passion zu starten und uns ist ein qualitativer Quantensprung gelungen.“ Pfarrer Richard Geier

„Rund 19.000 Besucher konnten wir begeistern und ihnen die Geschichte Jesu näherbringen“, freute sich Gemeindepfarrer Richard Geier bei der Abschlussfeier am Sonntagabend, wenige Stunden nach dem Ende der letzten Vorstellung.

Für Geier war 2022 die erste Passionsspielsaison in St. Margarethen. Als Spielleiter machte er es sich zur Aufgabe die Geschichte vom Leben Jesu Christi neu zu interpretieren.

„Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, etwas Neues zu wagen, einen Neuanfang für die Passion zu starten und uns ist ein qualitativer Quantensprung gelungen“, meint der Pfarrer. „Ich danke Alexander Wessely mit seiner innovativen Inszenierung und Thomas Steiner mit seiner ergreifenden Musik dafür, was sie aus dem Textbuch herausgeholt haben.“

Die Passionsspiele St. Margarethen zogen heuer 19.000 Besucher an. Gespielt wurde erstmals auf der kleineren Ruffini-Bühne. Foto: Foto Peter Wagentristl

Die heurige Passion im Steinbruch mit dem Titel „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ sollte Jesus als „Provokateur, der das alte Gottesbild zertrümmern und den Menschen ein neues ins Herz legen wollte“ zeigen. Hierbei galten die neu eingegliederten Emmausjünger als erzählendes Verbindungselement zwischen den von Pfarrer Geier verfassten Szenen.

Neben der anfänglichen Freude über den Abschluss, macht sich wenige Tage nach dem finalen Auftritt auch ein Gefühl der Erschöpfung und Erleichterung breit. Nachdem die Passionsspiele im Vorjahr um ein weiteres Jahr verschoben werden mussten und man im Vorfeld auf einige pandemiebedingte Hürden traf, kehrt für viele Beteiligte erst jetzt die Ruhe in den Alltag zurück.

Unzählige Wochenenden im Römersteinbruch machten sich jedoch schlussendlich bezahlt: „Ich denke, dass wir einen großen Erfolg einfahren konnten. Den Reaktionen zufolge konnten wir die Zuseher mit dem neuen Passionsspiel begeistern“, so Geier. „Die Gemeinschaft der Passionsspielerinnen und Passionsspieler hat einmal mehr gezeigt, was durch den Zusammenhalt und die Gruppendynamik im Ort möglich ist.“

Letzte Passion für Regisseur Wessely

Regisseur und Militärdekan Alexander Wessely zeigt sich nach dem Finale ebenso zufrieden, bleibt aber dennoch kritisch: „Im Großen und Ganzen hat alles gepasst, aber kein Regisseur oder Künstler ist mit seiner Produktion zu 100 Prozent zufrieden.“ Durchaus positiv überrascht war der Regisseur über die Leistung einzelner Beteiligter: „Einige Darsteller sind über sich hinausgewachsen und daraus könnte man das eine oder andere Folgeprojekt ableiten. Beispielsweise im Hinblick auf die Judasgeschichte ist einiges möglich“, erklärt Wessely.

Der Zukunft blickt der Militärdekan allerdings besorgt entgegen: „Ich denke Passionsspiele benötigen künftig einen neuen Zugang, um die Geschichte auch einem jüngeren Publikum nahebringen zu können. Man muss sich für das 100-Jahr-Jubiläum, ähnlich wie in diesem Jahr, etwas Neues überlegen.“ Eine Beteiligung bei den nächsten Passionsspielen schließt der Regisseur allerdings aus, da er sich in nächster Zeit an neuen Projekten versuchen wolle.

Das bisher ungewohnte und im Vorfeld stark kritisierte Ambiente auf der kleineren Ruffini-Bühne wurde letzten Endes weniger als Hindernis und viel mehr als Vorteil wahrgenommen: „Die Darsteller waren glücklich darüber, näher am Publikum spielen zu können. Auch einige Skeptiker konnten wir schlussendlich überzeugen“, erzählt Geier.

Persönliches Highlight für den Spielleiter war der Einsatz der jüngsten Gemeindemitglieder, die auch dieses Jahr wieder zahlreich beteiligt waren: „Die Kinder haben immer gespannt auf ihren Auftritt gewartet und mit Freude gespielt. Nach ‚Mama‘ und ‚Papa‘ scheint in St. Margarethen ‚Hosianna‘ das dritte Wort eines Kindes zu sein“, scherzt Geier.

Der diesjährige Erlös der 17 Vorstellungen würde nach einem Kassensturz auf unterschiedliche Hilfsorganisationen aufgeteilt werden. „Es gibt keinen festen Prozentsatz, aber es wird ein großer Prozentsatz sein“, verspricht Spielleiter Geier. Einen weiteren Teil möchte man für kommende Passionsspiele zur Seite legen.

Der nächste Passionsspielsommer lässt allerdings nicht lange auf sich warten. 2026 steht man erneut auf der Bühne. Noch dazu wird das 100-jährige Jubiläum der St. Margarethener Passionsspiele gefeiert, welche 1926 uraufgeführt wurden. Bereits im Herbst sollen die Vorbereitungen für den nächsten Termin starten. Spielleiter Richard Geier feilt jetzt schon an möglichen Neuerungen und Veränderungen am aktuellen Skript.

