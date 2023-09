Einkaufen in Österreich Neue Konsummuster im Fokus der eCommerce-Studie 2023

D ie aktuellen Ergebnisse der "eCommerce-Studie Österreich 2023", die vom Handelsverband in Zusammenarbeit mit der KMU Forschung Austria durchgeführt wurde, zeigen einige auffällige Veränderungen im Einkaufsverhalten der Kunden. In Zeiten von Inflation und wirtschaftlichen Veränderungen sind signifikante Verschiebungen in den Präferenzen der Käufer zu beobachten, die sich auf den Online- und Distanzhandel auswirken.