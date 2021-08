Das Burgenland feiert heuer sein 100jähriges Bestehen, bei den Burgenländern selbst, dürfen sich aber nur manche Privilegierte über den 100. Geburtstag freuen. Alt werden und noch dazu gesund altern kann eine ziemliche Herausforderung sein. Laut japanischen Forschern soll das Geheimnis hohen Alters jedoch im Darm liegen. Der Darm ist vielseitig und an Stoffwechsel, Wasserhaushalt sowie dem Immunsystem beteiligt. Die Darmflora ist ein eigener Mikroorganismus - Wussten Sie, dass in diesem sogenannten Mikrobiom über 1000 verschiedene Darmbakterien wuseln? Diese schützen unser Immunsystem und halten Erreger im Verdauungstrakt fern. Laut Forschern könnten diese kleinen Helden auch bei der Alterung eine wichtige Rolle spielen.

Der Darm und seine Bewohner

Seit längerer Zeit weiß man bereits, dass der Darm nicht nur ein Verdauungsorgan ist, sondern ein Lebensraum. Besonders unser Dickdarm ist ein beliebtes Hotel für verschiedene Bakterienarten. Aber was schmeckt nun unserem Darm, was bringt die Darmflora zum Blühen?? Eins vorweg: Bakterien sind richtig „haglich“, denn sie mögen es vielseitig und ausgewogen! Kein Fast Food oder zu viel Zucker. Aber bitte viele Ballaststoffe in Form von frischem Gemüse und Obst und viel Wasser oder Kräutertee. Richtig narrisch sind unsere Darmbakterien auf fermentiertes Gemüse, das viele Probiotika und Präbiotika enthält. Beides erhält das Ökosystem „Darmflora“. Vor allem einseitige Ernährung ist ungünstig, denn so verarmt die Darmflora. Schlimmstenfalls können so Entzündungen im Körper entstehen und die Folge können verschiedene Erkrankungen sein. Bereits Hippokrates sagte einst: „Alle Krankheiten beginnen im Darm“. Oft ist es leider wirklich die einseitige und falsche Ernährung, die der Hauptfaktor für vermeidbare Krankheiten ist. Also besser gscheit essen und länger und gesünder leben!

Kichererbsen-Palatschinken mit Bohnen-Hummus

…in diesem Gericht finden sich eine Menge pflanzlicher Vitamine, sowie wichtige Fettsäuren und Proteine

Für 6 Portionen:

Für den Hummus:

175 g getrocknete Limabohnen (über Nacht eingeweicht)

Schale einer halben Zitrone

2 EL Zitronensaft

1 EL Tahin (Sesampaste)

3 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 TL gem. Kreuzkümmel

1 TL gem. Koriander

1 Bund frischer Koriander, fein geschnitten (optional Petersilie oder Basilikum)

5 EL kaltes Wasser

Für die Palatschinken:

300 g Kichererbsen Mehl

500 ml Wasser

1 TL Salz

Prise Zucker

5 EL Olivenöl

Tomatensalsa:

4 Stück Tomaten

1 Stück rote Zwiebel

3 Stück Knoblauchzehen

Saft einer Zitrone

Koriander, Salz, Chili

Die Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Den Koriander waschen, trocknen und ebenfalls fein schneiden. Alle Zutaten vermengen und mit dem Zitronensaft, Salz und Chili abschmecken.

Für den Hummus die eingeweichten Bohnen abtropfen lassen und mit frischem Wasser langsam zum Kochen bringen. Bei mittlerer Temperatur ungefähr 50 Minuten köcheln lassen, bis die Bohnen weich und gar sind. Absieben und beiseitestellen. Zitronenschale, Zitronensaft, Salz und Tahin in einer Schüssel vermischen. Olivenöl, Knoblauch und die Gewürze in einer Pfanne langsam erhitzen, bis der Knoblauch goldbraun ist. Von der Platte nehmen und gleich die Zitronenmischung hinzufügen. Die gekochten Bohnen mit der Knoblauch-Zitronen-Mischung und dem frischen Koriander in ein hohes Gefäß geben und pürieren. So viel Wasser hinzufügen, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist.

Kichererbsenmehl, Salz und Zucker in einer Schüssel grob vermengen. Das Wasser und das Olivenöl hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Jetzt das Öl in einer Pfanne erhitzen und den Teig mit einem Suppenlöffel verteilen. Den Teig beidseitig ca. 4-5 Minuten goldbraun backen.

Die Palatschinken mit Hummus und der Salsa bestreichen und einrollen.

Linsen-Salat mit Sprossen, gerösteten Nektarinen und Grünkohl

Für 4 Portionen

4 reife Nektarinen, entsteint und in jeweils 6 Spalten geschnitten

30 g rote Linsen

50 g Grünkohl

250 g gemischte Sprossen

Handvoll Babyspinat

Dressing:

2 EL Olivenöl

4 TL Apfelessig

Saft einer halben Zitrone

4 TL Ahornsirup

Handvoll Minze

kleine rote Chilischote

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen und die Nektarinen-Spalten drauflegen. Nun 15 Minuten backen bis sie weich sind. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Die Linsen nach Packungsanleitung kochen (vorher gut waschen!). Den Grünkohl in kochendem Wasser 40 Sekunden blanchieren und sofort im Eiswasser abschrecken.

Für das Dressing ein Drittel der Nektarinen mit den restlichen Zutaten pürieren. Spinatblätter, Sprossen, Linsen und blanchierten Grünkohl auf den Tellern verteilen. Die Nektarinen darauf anrichten und mit dem Dressing beträufeln.