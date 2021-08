Krumprin, Grumpan, Erdäpfel oder Kartoffel, je nach Region bekommt die tolle Knolle ihren Namen. In Österreich werden jährlich, ca. 51 kg pro Kopf konsumiert - denkt man an die burgenländischen Kartoffelspezialitäten wie Sterz, Strudel, Kartoffelsuppe oder Rakott Krumpli, sollte der burgenländische Anteil dementsprechend groß sein. Jedoch ist der Verbrauch von Speisekartoffeln stark rückläufig und nur der Verzehr von stark verarbeiteten Kartoffelprodukten (wie Pommes oder Chips) hat eine Kurve nach oben zu verzeichnen. Doch die Kartoffel kann noch viel mehr als gut zu schmecken.

Universalgenie Kartoffel

Aufgrund ihres niedrigen Kaloriengehalts sind Kartoffeln ideal zum Abnehmen, durch ihre wertvollen Inhaltsstoffe sind sie auch in der Naturkosmetik wichtig zu erwähnen und nicht zu vergessen die verschiedenen Anwendungen in der Volksmedizin. Die Kartoffel ist ein Multitalent. Sie ist das wichtigste Knollengemüse und enthält wie die meisten Gemüsesorten, viel Wasser und wenig Fett. Außerdem ist die Kartoffel reich an Vitamin C und eine gute Quelle für Magnesium, Kalium und Eisen. Kochen oder Dämpfen ist die besten Methode, um Vitamin- oder Mineralstoffverluste vorzubeugen. Pommes oder Chips sind aufgrund ihres hohen Fett- und Salzgehalts weniger empfehlenswert - außerdem sind hier kaum Vitamine zu finden. Bitte vor der Verarbeitung grüne oder gekeimte Stellen großzügig wegschneiden - diese Stellen enthalten das Pflanzengift Solanin. Was die Aufbewahrung von Kartoffeln betrifft, gab´s ja lange die Legende der am nächsten Tag ungenießbaren Nachtschattengewächse - bitte vergessen, denn gekochte Kartoffeln kann man drei bis vier Tage im Kühlschrank gut aufbewahren! Wolfgang von Goethe sagte einst: „Morgens rund, mittags gestampft, abends in Scheiben – dabei soll’s bleiben. Sehen wir auch so!

Linsen-Kartoffel-Curry-Suppe

Für 4 Personen

1 Zwiebel

1 Bund Suppengemüse

1 kg Kartoffeln

3 EL Öl

250 g braune Linsen

2 EL Curry

1 TL Zucker

1,5 Liter Gemüsesuppe

50 g geröstete Pistazien (gesalzen)

1/2 Bund Petersilie

50 getrocknete Aprikosen

Salz und Pfeffer

Zuerst den Ofen bei Umluft auf 150 Grad vorheizen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Suppengemüse putzen, waschen und würfeln bzw. in Ringe schneiden. Das Selleriegrün grob hacken. Kartoffeln schälen, waschen und grob würfeln. Jetzt das Öl in einem großen, ofenfesten Gefäß erhitzen und den Zwiebel darin glasig dünsten. Das Suppengemüse, die Kartoffeln und Linsen zufügen und kurz mit andünsten. Mit Curry bestäuben, anschwitzen. Mit Salz, Zucker und Pfeffer würzen. Jetzt mit der Gemüsesuppe ablöschen, aufkochen und nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Deckel rauf und im Backofen für ca. 45 Minuten garen.

Inzwischen für das Topping Pistazien grob hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Aprikosen mit eingefettetem Messer fein würfeln. Alles zusammenmischen. Die Suppe aus dem Ofen nehmen und mit dem Topping anrichten!

Kartoffel-Pilz-Pancakes mit Joghurt-Dip

Für 4 Personen

Teig:

1 kg Kartoffeln

80 g Dinkelmehl

40 g Maisstärke

Salz, Pfeffer, Muskat

4 EL Öl zum Ausbacken

Füllung:

2 Schalotten

150 g Lauch

300 g Champignons

Dip:

1 Bund Dill

400 Joghurt natur

2 EL Leinöl

1-2 EL Zitronensaft

Für die Füllung Schalotten schälen, fein würfeln. Lauch putzen, waschen und fein würfeln. Champignons säubern, eventuell waschen und vierteln. Pilze im Öl kurz anbraten. Schalotten und Lauch zugeben, ca. 4 Minuten weiterbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Für den Dip Dill waschen, trocken schütteln und fein hacken. Mit Joghurt und Leinöl verrühren. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Für den Teig:

Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. Im Salzwasser bei ca. 20 Minuten kochen. Nun die Kartoffeln mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und mit dem Kartoffelstampfer stampfen. Den Püree abkühlen lassen, dann das Mehl und die Maisstärke dazugeben. Mit den Händen gut vermischen. Aus dem Teig nun ca. 8 große Kugeln formen und in die Mitte eine Mulde drücken und ca. 1 EL Pilzmischung draufgeben. Die Kugeln vorsichtig verschließen und bisschen flachdrücken.

Das Öl in der Pfanne erhitzen und die Kartoffel-Pancakes bei mittlerer Hitze anbraten bis sie von beiden Seiten goldbraun sind. Wenn sie knuspriger sein sollen, dann zusätzlich für ca. 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen.