Ollersdorfer Bürgermeister Strobl: Zu unrecht befördert?

Werbung

Am Montag wurde kurz vor der Angelobung des neuen Gemeinderates, nochmals der alte Gemeinderat einberufen, was die SPÖ erzürnte: „Bürgermeister und Amtmann Bernd Strobl wollte ein letztes Mal seine komfortable Mehrheit im alten Gemeinderat nutzen - und zwar für sich selbst. Kurz vor der Angelobung des neu gewählten Gemeinderates soll die Beförderung von Strobl in seiner Funktion als Amtmann in die höchste Dienstklasse abgesegnet werden.“

Auf Nachfrage zeigt sich Bernd Strobl verwundert: „Es gibt im Burgenland ein Beamtendienstrecht, welches besagt, dass diese Beförderung jedem zusteht, der 28 Dienstjahre vorzuweisen hat - und genau das ist bei mir der Fall. Daraus geht auch hervor, dass die Unterlagen drei Monate vor dem Inkrafttreten vorgelegt werden müssen. Nachdem mein Vorrückungsstichtag der 8. 11. 1994 ist, hätte ich somit ab 1. Dezember 2022 den Anspruch, deshalb auch die jetzige Beschlussfassung.“

Die SPÖ Fraktion unterstützte dies nicht und verließ geschlossen die Sitzung. „Das ist politische Taktiererei, die völlig am Willen der Wähler vorbei geht. Das ist demokratiepolitisch nicht nachvollziehbar. Diese Beförderung, die alle kommenden Budgets belasten wird, am neuen Gemeinderat vorbei zu schummeln, ist für mich nicht akzeptabel“, ärgert sich die künftige SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits.

Weiterer Kritikpunkt der SPÖ: „Während sich der Bürgermeister mit den Stimmen des alten Gemeinderats die höchste Dienstklasse sichern will, bleibt den Gemeindemitarbeitern der Mindestlohn verwehrt“. „Es gab vor über einem Jahr einen offenen Brief, in dem alle Gemeindemitarbeiter mitteilten, dass sie das nicht wollen. Das sollte hinlänglich bekannt sein. Man möge bitte den Willen von erwachsenen Personen und mündigen Bürgern auch seitens der SPÖ akzeptieren, alles andere ist mehr als bedenklich“, verweist Strobl auf ein von allen Gemeindebediensteten unterzeichnetes Schreiben, in dem diese den Standpunkt dargelegt haben.

Mit dem Auszug der SPÖ am Montag war der Gemeinderat auch nicht mehr beschlussfähig, weil die 2/3-Mehrheit nicht gegeben war. Weil Strobl die Sitzung am Montag nur für 24 Stunden unterbrochen hat, tagte der Gemeinderat am Dienstagabend erneut. Allerdings wieder ohne Mehrheit, denn die SPÖ ist nicht erschienen. Wie es jetzt in der Causa weitergeht? „Am Tag der Angelobung des neuen Gemeinderats, dem 26. Oktober, wird die abgebrochene Sitzung vom Dienstag fortgesetzt, danach der neue Gemeinderat angelobt“, erklärt Strobl.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.