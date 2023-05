Spiel, Satz und Sieg

Zu Fronleichnam, am 8. Juni, lädt die Feuerwehr Eberau zum Dorffest ein. Nach der Heiligen Messe (Beginn: 9 Uhr) gibt es die traditionelle Fronleichnamsprozession. Im Anschluss findet ein Frühschoppen mit dem Musikverein Eberau am Hauptplatz statt. Der Reinerlös kommt dem Ankauf eines neuen Fahrzeuges zugute. Am selben Tag, findet auch ab 15 Uhr der Leistungsbewerb des Feuerwehrabschnittes VII in Eberau statt.

Die Feierlichkeiten der Feuerwehren gehen dann im Juli weiter, und zwar bei der Feuerwehr Gaas. Dort wird am Samstag, dem 15. Juli am Marktplatz Maria Weinberg im Zuge des Zeltfests mit der Gruppe VOLXROCK abgefeiert. Einen Tag später, am Sonntag, dem 16. Juli wird dann wird das brandneue Kleinlöschfahrzeug gesegnet. Danach gibt es einen Festakt und einen Frühschoppen mit dem Musikverein Eberau.