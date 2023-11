Güssing rüstet sich für die närrische Zeit

Der Countdown zum Güssinger Fasching läuft. Ab 11. November regiert die Faschingsgilde in der Bezirkshauptstadt und Stadtchef Vinzenz Knor gibt sich dennoch entspannt: „Es ist schon lange Tradition dass die Faschingsgilde übernimmt. Diesmal wird der Schlüssel zum Rathaus am Hauptplatz übergeben und die Stadtkasse auch“, sagt Güssings Bürgermeister. „Ich hoffe, dass mir die Kasse dann am Faschingsdienstag prall gefüllt wieder zurück gegeben wird. Es freut mich, dass diese Tradition gelebt wird, aber die Arbeit im Rathaus geht natürlich weiter“, sagt Knor. „Den Rest darf die Faschingsgilde machen, es gibt jetzt dann genügend Veranstaltungen und da dürfen die Narren überall dabei sein“, sagt der Bürgermeister.

Neues Prinzenpaar übernimmt

Das erste Kinder-Faschingsprinzenpaar aus dem Vorjahr wird abgelöst. Lisa und Lorenz kommen für Charlotte und Dominik, doch die zu finden, war nicht so schwierig, wie das medial transportiert wurde. „Wir hatten das Prinzenpaar ausgeschrieben, da hat sich niemand gemeldet. Aber dann sind wir selbst aktiv geworden und das erste Paar, das ich ansprach, war es dann auch schon“, sagt Faschingsgilde-Präsident Johannes Hofbauer, der mit seiner Narren-Gilde heuer ein ganz besonderes Jubiläum feiert. „Wir feiern 50 Jahre Faschingsgilde beim traditionellen Umzug am Faschingsdienstag. Den wird es natürlich geben“, sagt Hofbauer.

Das Güssinger Jahr der Jubiläen

„So ruft mit uns mit frohem Sinn, es lebe der Fasching Gü Gü Sing Sing“, hallt es also zum 50. Mal durch die Stadt und damit findet der Jubiläumsreigen in Güssing einen würdigen Abschluss. Denn der Veranstaltungskalender der Stadt war heuer randvoll. „50 Jahre Stadterhebung Güssing war natürlich das Highlight“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor. Das BORG Güssing beging seinen 60. Geburtstag mit einer Jubiläumsfeier. Die Burgspiele Güssing wurden 30 Jahre alt und feierten dieses Jubiläum mit dem Stück „Der große Houdini“. Die Stadtkapelle Güssing wurde 90 Jahre alt, die Volkstanzgruppe Glasing feierte den 45. Geburtstag und das Freibad Güssing ist 60.

Am Faschingsdienstag wird es in der Stadt eine Faschingsmeile geben. Gestartet wird mit einem traditionellen Faschingsgottesdienst in der Basilika. Die gesamte Faschingsgilde kommt in Uniform. Die Wägen ziehen von der Volksschule bis zum Rathaus.

„Und jeder der mitmachen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen“, sagt Johannes Hofbauer.